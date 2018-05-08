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Incêndio

Bombeiros localizam 2ª vítima de desabamento de prédio em SP

Capitão afirma que há sinais de que pode ser de uma criança, com sinais de carbonização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 11:06

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 11:06

Bombeiros localizam segunda vítima de desabamento de prédio Crédito: Divulgação/Bombeiros SP
O Corpo de Bombeiros de São Paulo anunciou nesta terça-feira que encontrou o corpo de uma segunda vítima do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, após oito dias de buscas. A estrutura ruiu na madrugada de 1º de maio após um incêndio. O corpo seria de uma criança e tinha partes carbonizadas.
A vítima foi encontrada em meio aos escombros do prédio, no Largo do Paissandu, e no foco de um vazamento de gás. Imagens publicadas pelos bombeiros no Twitter mostram o trabalho de agentes para resgatar o corpo, ainda não identificado.
Durante toda a noite a equipe de busca e resgate trabalhou intensamente na remoção dos escombros, depois que cães farejadores se sentiram incomodados na área, que fica na parte da frente do edifício. Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a remoção foi feita de forma selecionada e com cuidado e, nesta manhã, a escavação está sendo feita manualmente.
Também nesta terça-feira, o órgão havia confirmado que o número de desaparecidos na tragédia subiu para oito. Francisco Lemos Dantas, de 56 anos, foi dado como sumido pela ex-cunhada. Ele morava no 8º andar do edifício.
Não está descartada a possibilidade de que sejam encontradas outras vítimas. Entre os oito oficialmente desaparecidos, dois são crianças - os gêmeos Wendel e Werner, filhos de Selma Almeida da Silva, 38. O ex-marido de Selma foi o primeiro a buscar pela família.
Os bombeiros já haviam encontrado, na sexta-feira, os restos mortais de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, o homem que estava prestes a ser resgatado quando o prédio desabou. A identificação foi feita pelas impressões digitais da vítima.
De acordo com os bombeiros, as escavações atingiram a oitava laje do edifício Wilton Paes de Almeida, justamente onde morava a família de Selma. A partir deste local, segundo o bombeiro Guilherme Derrite, passaram a ser localizadas roupas e utensílios domésticos, apontando que os trabalhos chegaram então a parte habitada do edifício.
Três laudos da Prefeitura de São Paulo, emitidos entre 2016 e 2017, atestaram que não havia risco de desabamento no edifício Wilton Paes de Almeida, que ruiu na madrugada do feriado do dia 1° de Maio após um incêndio, no centro de São Paulo. Os documentos foram obtidos pelo Jornal Hoje, da TV Globo, e revelaram também que o governo federal, proprietário do imóvel, alegou crise financeira para não fazer a desocupação do imóvel.
O engenheiro Álvaro de Godoy Filho, que assinou os laudos da prefeitura dizendo que o edifício não tinha problemas estruturais, será intimado a prestar depoimento nos próximos dias. No último relatório, de novembro de 2017, o engenheiro concluiu que não foram verificadas "anomalias que impliquem em risco de desabamento.

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