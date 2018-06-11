Bombeiros encontram o corpo da décima vítima do naufrágio no Rio

Marinha durante a busca seis desaparecidos no naufrágio em Itaguaí (RJ) Crédito: Reprodução TV Globo

O Corpo de Bombeiros informou que mais uma vítima foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 11, aumentando para dez o número de mortos no naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda restam dois pescadores desaparecidos.

O corpo foi encontrado a cerca de 15km de distância da embarcação "Lucas Mar". Até o momento, dezenove pessoas foram resgatadas, nove com vida e dez vítimas fatais.

Durante as buscas deste domingo, 10, foram encontrados dois corpos nas proximidades da embarcação "Lucas Mar", que foi localizada pelas equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros, com auxílio de pescadores, ainda no sábado. A embarcação "Milemar" foi localizada na sexta-feira, 8.

Segundo o capitão de mar e guerra da Marinha Sérgio Salgueirinho, o órgão enviou comunicado para a comunidade marítima na manhã do dia do acidente, incluindo associações de pescadores, alertando para o mau tempo. Mas o cumprimento da ordem para não embarcar nessas situações não é obrigatório e não havia fiscalização no porto naquele momento.

"Já abrimos inquérito para apurar as causas, porém nossa preocupação maior agora é em busca de vidas. Quanto mais rápido agirmos, maiores são as chances de encontrar", disse Salgueirinho. Os sobreviventes foram socorridos, a maioria com hipotermia