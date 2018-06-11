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Tragédia

Bombeiros encontram o corpo da décima vítima do naufrágio no Rio

Ela foi encontrada a cerca de 15km de distância da embarcação 'Lucas Mar'; dois pescadores continuam desaparecidos

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 13:54
Marinha durante a busca seis desaparecidos no naufrágio em Itaguaí (RJ) Crédito: Reprodução TV Globo
O Corpo de Bombeiros informou que mais uma vítima foi encontrada na manhã desta segunda-feira, 11, aumentando para dez o número de mortos no naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda restam dois pescadores desaparecidos.
O corpo foi encontrado a cerca de 15km de distância da embarcação "Lucas Mar". Até o momento, dezenove pessoas foram resgatadas, nove com vida e dez vítimas fatais.
Durante as buscas deste domingo, 10, foram encontrados dois corpos nas proximidades da embarcação "Lucas Mar", que foi localizada pelas equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros, com auxílio de pescadores, ainda no sábado. A embarcação "Milemar" foi localizada na sexta-feira, 8.
Segundo o capitão de mar e guerra da Marinha Sérgio Salgueirinho, o órgão enviou comunicado para a comunidade marítima na manhã do dia do acidente, incluindo associações de pescadores, alertando para o mau tempo. Mas o cumprimento da ordem para não embarcar nessas situações não é obrigatório e não havia fiscalização no porto naquele momento.
"Já abrimos inquérito para apurar as causas, porém nossa preocupação maior agora é em busca de vidas. Quanto mais rápido agirmos, maiores são as chances de encontrar", disse Salgueirinho. Os sobreviventes foram socorridos, a maioria com hipotermia
As vítimas que sobreviveram foram conduzidas para o Hospital Municipal Pedro II e para a UPA de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria sofria de hipotermia.

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