Bombeiros encerram buscas por vítimas de desabamento de prédio em SP

Na manhã deste domingo, o governador de São Paulo, Márcio França, visitou os escombros do edifício Wilson Paes de Almeida, que desabou no Centro de São Paulo no dia 1º, e anunciou o fim das buscas por desaparecidos. Os bombeiros trabalharam no local por 13 dias.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Max Mena, confirmou que ainda havia quatro desaparecidos que não foram encontrados: Eva Barbosa Lima (42 anos), Walmir Sousa Santos (47), Gentil de Souza Rocha (53) e Selma Almeida da Silva (40), mãe dos gêmeos de 10 anos cujos restos mortais foram encontrados na última quarta-feira. Além dos gêmeos, outras duas pessoas foram identificadas em meio aos escombros: Ricardo Oliveira Galvão (38) e Francisco Lemos Dantas (56).

 A gente não tem a expectativa de mais nada. O máximo que a gente pode fazer do ponto de vista de profundidade é essa  afirmou o governador.  O resto (dos corpos) deve ter sumido junto com toda a situação, porque é muito calor, e o corpo pode desaparecer. É comum nesse tipo de tragédia.

Após 13 dias, busca foram encerradas neste domingo Crédito: Divulgação/Bombeiros SP

França disse ainda que cabe à Prefeitura de São Paulo decidir o que será feito dos escombros e do terreno.

 Toda essa terra que está aqui fora vai entrar para dentro daquele buraco para tentar estabilizar o terreno do antigo prédio e dos arredores  disse.

Muitas das famílias que moravam no prédio que desabou continuam acampadas no Largo do Paissandu, em frente aos escombros, para pressionar as autoridades a destiná-las a moradias adequadas. França reafirmou que foi oferecido aluguel-social às famílias desabrigadas  R$ 1.200 no primeiro mês e R$ 400 nos meses seguintes  e que ninguém vai furar fila.