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13 dias de busca

Bombeiros encerram buscas por vítimas de desabamento de prédio em SP

Ainda havia quatro desaparecidos que não foram encontrados. Os bombeiros trabalharam no local por 13 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 14:39

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 14:39

Na manhã deste domingo, o governador de São Paulo, Márcio França, visitou os escombros do edifício Wilson Paes de Almeida, que desabou no Centro de São Paulo no dia 1º, e anunciou o fim das buscas por desaparecidos. Os bombeiros trabalharam no local por 13 dias.
O comandante do Corpo de Bombeiros, Max Mena, confirmou que ainda havia quatro desaparecidos que não foram encontrados: Eva Barbosa Lima (42 anos), Walmir Sousa Santos (47), Gentil de Souza Rocha (53) e Selma Almeida da Silva (40), mãe dos gêmeos de 10 anos cujos restos mortais foram encontrados na última quarta-feira. Além dos gêmeos, outras duas pessoas foram identificadas em meio aos escombros: Ricardo Oliveira Galvão (38) e Francisco Lemos Dantas (56).
 A gente não tem a expectativa de mais nada. O máximo que a gente pode fazer do ponto de vista de profundidade é essa  afirmou o governador.  O resto (dos corpos) deve ter sumido junto com toda a situação, porque é muito calor, e o corpo pode desaparecer. É comum nesse tipo de tragédia.
Após 13 dias, busca foram encerradas neste domingo Crédito: Divulgação/Bombeiros SP
França disse ainda que cabe à Prefeitura de São Paulo decidir o que será feito dos escombros e do terreno.
 Toda essa terra que está aqui fora vai entrar para dentro daquele buraco para tentar estabilizar o terreno do antigo prédio e dos arredores  disse.
Muitas das famílias que moravam no prédio que desabou continuam acampadas no Largo do Paissandu, em frente aos escombros, para pressionar as autoridades a destiná-las a moradias adequadas. França reafirmou que foi oferecido aluguel-social às famílias desabrigadas  R$ 1.200 no primeiro mês e R$ 400 nos meses seguintes  e que ninguém vai furar fila.
 (O aluguel-social) é para que elas possam encontrar um local provisório até que elas possam encontrar unidades novas. Tem que lembrar que tem muita gente na mesma fila, não é justo tirar pessoas que estão na fila há anos, temos que encontrar uma solução para dar mais agilidade nas entregas  disse.

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