Bombeiros dizem ser improvável encontrar sobreviventes de prédio em SP

Incêndio de grandes proporções atinge prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paul Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo

Passadas 48 horas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista, o tenente do Corpo de Bombeiros, Guilherme Derrite, afirmou na manhã desta quinta-feira, que há uma baixa probabilidade de se encontrar sobreviventes debaixo dos escombros.

 O protocolo internacional de atendimento a estruturas colapsadas prioriza nas primeiras 48 horas o trabalho manual. Neste período a probabilidade de achar alguém com vida é maior. Mas não descartamos achar alguma vítima, ainda que seja improvável. (...) É guerra contra o tempo - afirma o tenente.

Derrite cita que em tragédias da mesma natureza já foram encontradas vítimas passados até sete dias. Na madrugada desta quinta-feira, a partir das 3 horas, os bombeiros começaram a usar o maquinário pesado e a mexer na parte estrutural do prédio. Perto das 9 horas, duas retroescavadeiras e um martelete trabalhavam no local. Os bombeiros também seguem usando jatos d'água para resfriar o local e permitir o trabalho dos cães farejadores. Apesar da fumaça visível, o tenente disse que não há focos de novos incêndios.

Segundo Derrite, o ambiente hoje está muito mais favorável, menos aquecido, com menos fumaça e com menos estruturas metálicas que possam lesionar os cães. Os bombeiros também seguem monitorando o prédio da frente do edifício que desabou que sofreu rachaduras, e ainda que não tenha risco iminente de desabar, é importante que seja acompanhado, segundo o Derrite.