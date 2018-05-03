Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bombeiros dizem ser improvável encontrar sobreviventes de prédio em SP
Incêndio em São Paulo

Bombeiros dizem ser improvável encontrar sobreviventes de prédio em SP

Trabalhos no local do desabamento agora são feitos com máquinas pesadas

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 13:25
Incêndio de grandes proporções atinge prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paul Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo
Passadas 48 horas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista, o tenente do Corpo de Bombeiros, Guilherme Derrite, afirmou na manhã desta quinta-feira, que há uma baixa probabilidade de se encontrar sobreviventes debaixo dos escombros.
 O protocolo internacional de atendimento a estruturas colapsadas prioriza nas primeiras 48 horas o trabalho manual. Neste período a probabilidade de achar alguém com vida é maior. Mas não descartamos achar alguma vítima, ainda que seja improvável. (...) É guerra contra o tempo - afirma o tenente.
Derrite cita que em tragédias da mesma natureza já foram encontradas vítimas passados até sete dias. Na madrugada desta quinta-feira, a partir das 3 horas, os bombeiros começaram a usar o maquinário pesado e a mexer na parte estrutural do prédio. Perto das 9 horas, duas retroescavadeiras e um martelete trabalhavam no local. Os bombeiros também seguem usando jatos d'água para resfriar o local e permitir o trabalho dos cães farejadores. Apesar da fumaça visível, o tenente disse que não há focos de novos incêndios.
Segundo Derrite, o ambiente hoje está muito mais favorável, menos aquecido, com menos fumaça e com menos estruturas metálicas que possam lesionar os cães. Os bombeiros também seguem monitorando o prédio da frente do edifício que desabou que sofreu rachaduras, e ainda que não tenha risco iminente de desabar, é importante que seja acompanhado, segundo o Derrite.
Oficialmente os bombeiros procuram por quatro vítimas, Ricardo Amorim, que por 40 segundos não foi resgato pelos bombeiros, além da ex-mulher e dos dos filhos dela, gêmeos, de um homem que se apresentou à Assistência Social nesta quarta-feira. No total, 49 pessoas não se apresentaram à Prefeitura, mas não necessariamente elas estavam no prédio que colapsou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados