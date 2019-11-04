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253ª vítima

Bombeiros de MG localizam parte de corpo em Brumadinho

Exames vão determinar se trata-se da 253ª vítima ou se os ossos são de alguém já identificado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 12:00

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 12:00

Brumadinho: bombeiros encontram corpo mais de oito meses após desastre Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) localizou neste domingo (3), parte de um corpo na área atingida pela lama da barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. O desastre ocorreu em janeiro deste ano e, até o momento, 252 vítimas foram identificadas.
Os bombeiros informaram que o segmento torácico (estrutura de crânio com coluna cervical) foi encontrado por volta das 12 horas no Remanso 3. A corporação informou que, por causa do avançado estado de decomposição, não é possível precisar o sexo da vítima.
"Como se trata de segmento, também não é possível afirmar, neste momento, se a localização resultará necessariamente na identificação de nova vítima, uma vez que é possível que já tenha ocorrido a identificação dessa vítima por outro eventual segmento que já tenha sido localizado pelo CBMMG em fases anteriores da busca."
Os bombeiros trabalham no local há 283 dias e informaram que já localizaram "800 corpos e segmentos corpóreos" no local da tragédia. A parte do corpo de uma das vítimas que foi encontrada hoje foi encaminhada para a Polícia Civil. No dia 19 de outubro, o corpo de um homem foi encontrado no mesmo local.

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