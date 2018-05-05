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Incêndio em São Paulo

Bombeiros concentram buscas na parte de trás do prédio que desabou

Segundo os bombeiros, há maior probabilidade de encontrar pessoas com vida na região do edifício que não foi afetada pelo fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 13:55

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 13:55

Segundo os bombeiros, há maior probabilidade de encontrar pessoas com vida na região do edifício que não foi afetada pelo fogo Crédito: Reprodução/TV Globo
O Corpo de Bombeiros intensificou na manhã deste sábado (5) o trabalho de busca por vítimas na parte traseira do prédio Wilton Paes de Almeida. Segundo o porta-voz da corporação, o capitão Marcos Palumbo, como as chamas não alcançaram a parte de trás do edifício, nessa região há maior probabilidade de localizar vítimas com vida.
Na sexta-feira, 4, foi localizado o corpo de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, que não apresentava ferimentos por queimadura. "O corpo estava muito afetado pela queda e por ter sido atingido pelos escombros, mas não por queimaduras. Também na parte posterior encontramos roupas e móveis que não estavam queimados", disse Palumbo.
Cinco pessoas são consideradas desaparecidas. "Segundo o relato dos moradores, as vítimas estavam até o quarto andar. Nós temos que retirar o entulho até chegar à altura desse pavimento para acessar essas possíveis vítimas. A vítima que localizamos estava no 16º andar, ou seja, precisamos retirar o entulho de mais de 10 andares".
Segundo o capitão, os bombeiros estão trabalhando com a "remoção seletiva de entulho". Uma escavadeira é usada para puxar o material da parte central do edifício e a outra retira após análise.
Todo o entulho está sendo levado para um aterro que a Prefeitura separou especificamente para o material do prédio. "Retiramos cerca de 200 a 250 toneladas de materiais por dia e encaminhamos para um aterro separado para a perícia e para uma possível retirada de objetos posteriormente."

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