Bombeiros concentram buscas na parte de trás do prédio que desabou

Segundo os bombeiros, há maior probabilidade de encontrar pessoas com vida na região do edifício que não foi afetada pelo fogo Crédito: Reprodução/TV Globo

O Corpo de Bombeiros intensificou na manhã deste sábado (5) o trabalho de busca por vítimas na parte traseira do prédio Wilton Paes de Almeida. Segundo o porta-voz da corporação, o capitão Marcos Palumbo, como as chamas não alcançaram a parte de trás do edifício, nessa região há maior probabilidade de localizar vítimas com vida.

Na sexta-feira, 4, foi localizado o corpo de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, que não apresentava ferimentos por queimadura. "O corpo estava muito afetado pela queda e por ter sido atingido pelos escombros, mas não por queimaduras. Também na parte posterior encontramos roupas e móveis que não estavam queimados", disse Palumbo.

Cinco pessoas são consideradas desaparecidas. "Segundo o relato dos moradores, as vítimas estavam até o quarto andar. Nós temos que retirar o entulho até chegar à altura desse pavimento para acessar essas possíveis vítimas. A vítima que localizamos estava no 16º andar, ou seja, precisamos retirar o entulho de mais de 10 andares".

Segundo o capitão, os bombeiros estão trabalhando com a "remoção seletiva de entulho". Uma escavadeira é usada para puxar o material da parte central do edifício e a outra retira após análise.