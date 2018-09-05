Bombeiros combatem princípio de incêndio em campus da UFRJ

Os militares foram acionados por volta das 21h05 para uma ocorrência na Avenida Pedro Calmon, 900, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro Crédito: Google Street View

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro combateu um princípio de incêndio no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Governador, no início da noite de terça-feira (4).

Os militares foram acionados por volta das 21h05 para uma ocorrência na Avenida Pedro Calmon, 900, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. No local, funciona o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). A corporação não repassou detalhes sobre o caso. O foco foi controlado por volta das 22h.