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Rio de Janeiro

Bombeiros combatem princípio de incêndio em campus da UFRJ

Foco foi controlado por volta das 22h; não há informações sobre vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 10:35

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 10:35

Os militares foram acionados por volta das 21h05 para uma ocorrência na Avenida Pedro Calmon, 900, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro Crédito: Google Street View
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro combateu um princípio de incêndio no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Ilha do Governador, no início da noite de terça-feira (4).
Os militares foram acionados por volta das 21h05 para uma ocorrência na Avenida Pedro Calmon, 900, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. No local, funciona o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). A corporação não repassou detalhes sobre o caso. O foco foi controlado por volta das 22h.
> Incêndio de grandes proporções atinge Museu Nacional, no Rio
No domingo, um incêndio destruiu o Museu Nacional, edifício vinculado à UFRJ, levando à perda de 90% do acervo exposto. O desastre também iniciou uma troca de acusações entre o governo federal e a instituição de ensino sobre o deslocamento de verbas à unidade, que sofria com a falta de investimentos.

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