  • Bombeiros ainda estão no Museu para evitar eventuais focos de incêndio
Bombeiros ainda estão no Museu para evitar eventuais focos de incêndio

A preocupação dos bombeiros é evitar quaisquer ameaças e eventuais focos de incêndio sobre os escombros
Redação de A Gazeta

05 set 2018 às 15:12

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 15:12

Imagens da operação de rescaldo do incendio do Museu Nacional,Localizado na Quinta da Boa Vista , RJ , o fogo comecou as 19h do dia 02/09/2018, ainda existem focos de incendio isoladas. Fotop Magalhães Jr / Photopress Crédito: Magalhaes jr
Três dias após o incêndio que destruiu a maior parte do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros ainda está no local, no Parque Nacional da Quinta da Boa Vista, em Benfica, zona norte da capital fluminense. Um grupo de 12 homens, de quatro unidades operacionais, trabalha com o apoio de quatro viaturas.
A preocupação dos bombeiros é evitar quaisquer ameaças e eventuais focos de incêndio sobre os escombros. Os militares trabalham também na chamada operação de rescaldo e vistoria do prédio e dos anexos.
Já o trabalho de recuperação das peças dos mais distintos acervos estará a cargo dos pesquisadores e funcionários do Museu Nacional do Rio. No local, havia mais de 20 milhões de itens. Um levantamento preliminar indica que a maior parte foi incinerada.

