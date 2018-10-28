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Gerou tumulto

Bolsonaro vota no Rio sob forte esquema de segurança

O candidato chegou ao local de votação por volta das 9h20, acompanhado da esposa, Michele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 12:59

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 12:59

O candidato Jair Bolsonaro acompanhado da esposa, Michele Crédito: Reprodução/Globo News
O candidato à presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) votou na manhã deste domingo (28) na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro.
Soldados da Polícia do Exército revistaram todas as pessoas que chegaram para votar na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar. Bolsonaro votou por volta das 9h20 e usava colete à prova de balas.
As polícias Militar e Federal também trabalharam na segurança do candidato do Partido Social Liberal (PSL). O local passou por uma varredura em busca de bombas e explosivos. Cães foram utilizados na vistoria.
Bolsonaro tentou sair pela saída principal da escola e acenou para os apoiadores, mas a movimentação gerou muito tumulto. Ele foi obrigado, então, a voltar para a área interna e sair pelos fundos sob escolta policial.
Com informações do Estadão e da Globo News

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