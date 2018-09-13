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Desobstrução intestinal

Bolsonaro volta para a UTI e reage bem após nova cirurgia, diz hospital

Tomografia confirmou diagnóstico de obstrução intestinal, o que exigiu o procedimento cirúrgico na quarta, 12
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 13:22

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 13:22

Jair Bolsonaro (PSL) está internado na UTI do Hospital Albert Einstein Crédito: Reprodução/Facebook
O candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 13, depois de passar por uma nova cirurgia de emergência por causa de uma obstrução intestinal.
De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital nesta quinta, o candidato "evoluiu bem" após a cirurgia, feita na noite de quarta, 12. "A limpeza abdominal foi realizada como feito rotineiramente. O procedimento teve duração de duas horas."
O hospital explicou que, após apresentar um quadro de inchaço na região abdominal, uma tomografia computadorizada a que o candidato foi submetido confirmou o diagnóstico de obstrução intestinal.
"O paciente foi levado para a cirurgia de urgência onde foram desfeitas as aderências do intestino e liberado o ponto de obstrução. Além disso, constatou-se um extravasamento de secreção entérica (secreção intestinal) a montante do ponto de obstrução em uma das suturas realizadas anteriormente para correção dos ferimentos intestinais", dis o boletim. "Em grandes traumas abdominais esta complicação é mais frequente do que em cirurgias programadas."
Bolsonaro está internado desde a última sexta em São Paulo. Na quinta, 6, o candidato foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, e teve perfurações no intestino grosso e no intestino delgado.
'Noite delicada, mas 100% contornada', diz filho
Um dos filhos do candidato, Carlos Bolsonaro, disse na madrugada desta quinta-feira, 13, que o militar da reserva passou uma noite "delicada", mas que a situação foi contornada. "Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem; estou vendo de perto o trabalho dessas pessoas desde o início e só temos a agradecer. Noite delicada, mas 100% contornada", escreveu Carlos no Twitter. "O velho é forte como um cavalo, não é a toa que seu apelido de Exército é 'cavalão'."
Leia na íntegra o boletim médico sobre o estado de saúde de Bolsonaro divulgado nesta quinta, 13
"O candidato a Presidencia da Republica, Jair Bolsonaro, foi readmitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na madrugada de hoje.
Durante o dia de ontem o paciente apresentou distensão abdominal progressiva sugerindo o diagnóstico de obstrução intestinal. Este diagnóstico foi confirmado por tomografia computadorizada realizada durante à tarde.
Com este diagnóstico, o paciente foi levado para a cirurgia de urgência onde foram desfeitas as aderências do intestino e liberado o ponto de obstrução. Além disso, constatou-se um extravasamento de secreção entérica (secreção intestinal) a montante do ponto de obstrução em uma das suturas realizadas anteriormente para correção dos ferimentos intestinais. Em grandes traumas abdominais esta complicação é mais frequente do que em cirurgias programadas.
A limpeza abdominal foi realizada como feito rotineiramente. O procedimento teve duração de duas horas. O paciente evoluiu bem após a cirurgia, sem intercorrências e encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva. "
 

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