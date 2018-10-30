Bolsonaro volta a fazer ameças a veículos de imprensa

Presidente eleito Jair Bolsonaro em entrevista a TV Globo Crédito: Reprodução

Depois de dizer nesta segunda-feira (29), em entrevista ao Jornal Nacional, que era totalmente favorável à liberdade de imprensa, o presidente eleito, Jair Bolsonaro , acusou o jornal Folha de S.Paulo de propagar notícias falsas a respeito dele e disse que irá cortar as verbas de propaganda oficial de veículos jornalísticos que agirem, na avaliação dele, mentindo descaradamente.

Bolsonaro citou uma reportagem veiculada pelo jornal no início do ano, revelando que uma funcionária lotada no gabinete dele vendia açaí em um pequeno comércio de Angra dos Reis, na mesma rua onde fica sua casa de veraneio. Na ocasião, ele alegou que a assistente estava de férias. Ontem, Bolsonaro desqualificou as informações da reportagem dizendo que o jornal havia mentido no episódio.

Em nota, a Folha de S. Paulo afirmou que o presidente eleito se engana. A reportagem da Folha mostrou que uma funcionária sua na Câmara dos Deputados trabalhava em horário de expediente vendendo açaí em Angra dos Reis (RJ) em mais de uma ocasião e em meses diferentes. Tanto que ela acabou exonerada por ele. Jair Bolsonaro, mesmo após eleito presidente, não deixa de ameaçar a Folha. Ainda não entendeu o papel da imprensa nem a Constituição que promete obedecer, destacou o veículo.

Na entrevista ao JN, Bolsonaro foi questionado se seria do seu desejo que o jornal acabasse. Ele então citou as verbas do governo.

 Não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, da propaganda oficial do governo, a imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio (financeiro) do governo federal.

Ele também criticou reportagem recente da Folha de S. Paulo sobre empresas que bancaram disparos de mensagens falsas contra o PT. Mais cedo, em entrevista à TV Record, o presidente eleito afirmou que não vai atuar para impor limites à liberdade de expressão, deixando a tarefa aos cidadãos.

 Quem vai impor limite é o leitor. Tem certos órgãos de imprensa que caíram em descrédito por ocasião das eleições. Estão perdendo assinantes ou telespectadores. Quem vai limitar isso vai ser o cidadão na ponta da linha  disse Bolsonaro.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS (ANJ)

Nesta terça-feira (30), a ANJ emitiu uma nota sobre a fala do novo presidente. Veja na íntegra: