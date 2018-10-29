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Eleições 2018

Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do Espírito Santo

Melhor desempenho do capitão reformado do Exército foi em Venda Nova do Imigrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:54

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:54

Eleitores de Bolsonaro comemoram Vitória no ES Crédito: Vitor Jubini
A configuração do mapa eleitoral no Espírito Santo não mudou no segundo turno. Dos 78 municípios, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu nos mesmos 64, inclusive na Região Metropolitana. A votação de Fernando Haddad (PT), portanto, foi maior em apenas 14 cidades, todas nas regiões Norte e Noroeste do Estado.
Mas, embora não tenha avançado na liderança em novos municípios, Bolsonaro cresceu sua votação em 8,2 pontos percentuais, passando de 54,76% da preferência do eleitorado para 63%. No primeiro turno, ele havia recebido 1.122.131 votos e, agora, chegou a 1.276.611.
Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do Espírito Santo
Haddad teve um crescimento ainda mais expressivo, e passou de 495.869 votos (24,20%) para 747.768, ou seja, 36,8% da votação no Estado.
> Bolsonaro só perdeu em quatro regiões de Vitória
> Vitória de Bolsonaro em 57 bairros da Serra
Também não houve mudança em relação ao município onde concentrou-se o maior apoio a Bolsonaro: 81% dos eleitores de Venda Nova do Imigrante votaram no capitão. Logo em seguida, Castelo, reduto eleitoral do governador eleito Renato Casagrande (PSB), com 79,8%. Haddad, por sua vez, teve o maior alcance entre os eleitores de Ponto Belo, onde obteve 64% da votação. Em São Domingos do Norte, a diferença entre os dois foi de apenas 87 votos.
> Cariacica: Bolsonaro venceu em 48 bairros
> Bolsonaro obteve 68% dos votos em Vila Velha
FALHA
Para contar os votos totais no Estado, foram considerados números gerados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A divisão da votação por município foi gerada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ontem à noite, o TRE informou que a listagem encaminhada à reportagem, por uma falha, contém 75 votos a menos do que o apurado para todo o Estado. O órgão lamentou o ocorrido e disse que vai encaminhar hoje os dados restantes.
Veja o mapa abaixo

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