Eleitores de Bolsonaro comemoram Vitória no ES Crédito: Vitor Jubini

A configuração do mapa eleitoral no Espírito Santo não mudou no segundo turno. Dos 78 municípios, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu nos mesmos 64, inclusive na Região Metropolitana. A votação de Fernando Haddad (PT), portanto, foi maior em apenas 14 cidades, todas nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Mas, embora não tenha avançado na liderança em novos municípios, Bolsonaro cresceu sua votação em 8,2 pontos percentuais, passando de 54,76% da preferência do eleitorado para 63%. No primeiro turno, ele havia recebido 1.122.131 votos e, agora, chegou a 1.276.611.

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do Espírito Santo

Haddad teve um crescimento ainda mais expressivo, e passou de 495.869 votos (24,20%) para 747.768, ou seja, 36,8% da votação no Estado.

Também não houve mudança em relação ao município onde concentrou-se o maior apoio a Bolsonaro: 81% dos eleitores de Venda Nova do Imigrante votaram no capitão. Logo em seguida, Castelo, reduto eleitoral do governador eleito Renato Casagrande (PSB), com 79,8%. Haddad, por sua vez, teve o maior alcance entre os eleitores de Ponto Belo, onde obteve 64% da votação. Em São Domingos do Norte, a diferença entre os dois foi de apenas 87 votos.

FALHA

Para contar os votos totais no Estado, foram considerados números gerados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A divisão da votação por município foi gerada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ontem à noite, o TRE informou que a listagem encaminhada à reportagem, por uma falha, contém 75 votos a menos do que o apurado para todo o Estado. O órgão lamentou o ocorrido e disse que vai encaminhar hoje os dados restantes.