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Municípios

Bolsonaro venceria no 1° turno no ES; veja os votos por cidade

Vitória de Haddad se concentrou nos municípios do norte capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 05:30

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 05:30

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para presidência do Brasil Crédito: Gazeta Online
Se dependesse apenas do Espírito Santo, Jair Bolsonaro (PSL) ganharia a disputa pela Presidência da República já no primeiro turno. O candidato, que passou ao segundo turno em vantagem no Brasil, atingiu 54,76% da preferência no Estado, o que representa 1.122.131 votos. Fernando Haddad (PT) ficou com 24,20%  ou 495.869 votos  entre os capixabas.
Dos 78 municípios do Estado, o candidato do PSL ficou em primeiro lugar em 64. Nos demais, o vencedor foi Fernando Haddad (PT). Todos os municípios capixabas em que o petista obteve a preferência dos eleitores ficam na Região Norte ou Noroeste.
Em Vila Velha, na Grande Vitória, a votação de Bolsonaro foi quase quatro vezes maior do que a de Haddad. Na cidade canela-verde o deputado federal recebeu 145.995 votos, contra 41.707 do ex-prefeito de São Paulo.
Já na capital do Estado, o número de votos de Bolsonaro chegou a 107.201. Haddad ficou apenas com 35.800. Em seguida, aparece Ciro Gomes (PDT), com 30.786. À frente de candidatos de mais destaque no cenário nacional, apareceu, em quarto lugar, em Vitória, João Amoêdo (Novo). Ele alcançou 8.023 votos.
Na Serra, Bolsonaro também venceu com folga. Foram 120.306 para o deputado e 63.780 para o aliado do ex-presidente Lula (PT).
Em Cariacica, o parlamentar obteve o dobro de votos que Haddad: 101.401 contra 50.112.
Proporcionalmente, Venda Nova do Imigrante é a cidade mais bolsonarista do Estado. Lá, o capitão reformado do Exército obteve 8.978 votos, contra 1.131 do segundo colocado, Haddad, uma diferença de 7,9 vezes.
Já Ecoporanga é um dos municípios mais divididos do Espírito Santo. Foram 5.933 votos para Haddad e 5.391 para o candidato do PSL.

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