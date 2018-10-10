Bolsonaro vence em todas as cidades com melhor qualidade de vida no ES

Bolsonaro durante carreata em Vitória Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

Entre os 78 municípios do Espírito Santo, o deputado federal e capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro (PSL) levou a melhor em 64. Fernando Haddad (PT) foi o mais votado em apenas 14.

Quando se observa o recorte a partir da qualidade de vida nesses municípios, Bolsonaro foi o campeão de votos em todas as 31 cidades do Estado que têm IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) alto ou muito alto (0,7 a 0,8). O parlamentar também foi a escolha, no entanto, da maior parte dos eleitores das cinco cidades com o menor IDH (Muniz Freire, Irupi, Divino de São Lourenço, Santa Leopoldina e Ibitirama, com IDH de 0,645 a 0,622).

O índice mede fatores como expectativa de vida, escolaridade e renda per capita. Uma ressalva a ser feita é que esses dados foram compilados com base no Censo 2010 do IBGE.

A cidade com o pior IDH é Ibitirama (0,622), na região do Caparaó. Lá, Bolsonaro teve 51,26% dos votos. Em Vitória, que tem o melhor índice (0,845), ele alcançou a preferência de 53,32% dos eleitores.

Pelo critério de classificação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, um IDH 0,8 a 1 é considerado muito alto; de 0,7 a 0,79 é alto; de 0,6 a 0,69 é médio; de 0,5 a 0,59 é baixo e de 0,4 a 0,49, muito baixo. No Espírito Santo, os municípios foram catalogados entre muito alto (Vitória e Vila Velha) e médio.

A cidade em que o capitão reformado teve seu melhor desempenho, Venda Nova do Imigrante (69.99% dos votos), tem um IDHM de 0,728.

Já onde ele se saiu pior, Ponto Belo (29,97% dos votos), o IDHM é de 0,669. E foi em Ponto Belo que o adversário de Bolsonaro no segundo turno se saiu melhor. Fernando Haddad alcançou 54,48% dos votos dos eleitores daquele município.

Quando se observa a média do IDHM de todas as cidades em que Haddad venceu no Estado, ela fica em 0,699. Não muito diferente da média das 64 cidades que optaram por Bolsonaro: 0,697.

Isso mostra que o fator IDH pode não ter sido o divisor de águas para o voto do capixaba. Levantamento do jornal Folha de S. Paulo mostrou que, entre os Estados, essa divisão ficou mais evidente. Bolsonaro ganhou nas unidades da federação com maior qualidade de vida e Haddad, nos municípios com perfil oposto.

MAPA DO IDH NAS CIDADES DO ESTADO





ANTIPETISMO

O que explicaria, então, que no Espírito Santo seja diferente? No Espírito Santo o Bolsonaro tem penetração maior, atendendo públicos dos mais diferentes tipos, seja pelo antipetismo ou pela visão de que é preciso mudança na política, afirma o cientista social Joilton Rosa, professor da Faesa.

Pode ser porque as lideranças petistas no Espírito Santo não conseguem a mesma representatividade que líderes de outros Estados. Há quanto tempo o PT não elege um governador no Espírito Santo? Mas essa é apenas uma hipótese, complementa.

Talvez tenha sido porque o PT, como outros partidos, não tenha dado a atenção devida ao Estado e isso, por usa vez, enfraquece as lideranças locais, pontua.

O cientista político Fernando Pignaton vê um recorte para além do mostrado pelo IDHM e ligado ao fator regional.

No mapa ao lado pode-se observar que Haddad venceu em municípios mais ao Norte e Nororeste. Nenhuma dessas cidades tem IDH alto. Mas municípios com IDH também médio, mais ao Sul, não optaram pelo petista e sim por Bolsonaro. Tem uma prevalência do PT na Bahia, que fica perto desses municípios em que Haddad ganhou no Espírito Santo. Já o Sul tem mais influência do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro é que é mais forte. Você veja Cachoeiro de Itapemirim. Só no início do século passado construíram a ferrovia lá e a cidade passou a se relacionar com o resto do Estado, até então era só com o Rio de Janeiro que aquela região se comunicava e isso ficou muito forte, essa relação, até hoje, pontua. O mesmo vale para outros municípios do Sul, avalia ainda o cientista político.

Em relação ao cenário nacional, ele diz que está havendo uma arenização do PT, em referência à Arena, partido que deu sustentação à ditadura militar. A Arena também foi declinando assim, indo para os rincões do Brasil, comenta Pignaton.

Apesar de resultados aparentemente progressitas nas urnas, como a queda do senador Magno Malta (PR), senador conservador e aliado de Bolsonaro, que não foi reeleito, Joilton Rosa ressalta que o Espírito Santo é um Estado conservador, o que poderia favorecer o candidato do PSL, que tem um discurso para lá de conservador, ao menos no que diz respeito aos costumes e aos direitos individuais.

Já Pignaton avalia que o desejo de mudança é que afeta a decisão dos capixabas: Os protestos de 2013 foram mais fortes aqui do que em outros os Estados, era o desejo de mudança, que se manifestou nas eleições.

MAPA DA VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE

Melhor IDH

Na cidade com o melhor IDHM do Estado, Vitória (0,845), Bolsonaro foi o mais votado, com 53,32% dos votos.

Pior IDH

Na cidade com o pior IDH, Ibitirama (0,622), o deputado também venceu, com 51,26% dos votos.

Bolsonaro

O melhor desempenho de Bolsonaro no Estado foi numa cidade com IDH alto, Venda Nova do Imigrante (0,728), onde alcançou 69,99% dos votos.

Haddad

E foi em Venda Nova que Fernando Haddad teve seu pior desempenho: 8,82% dos votos. Mas em Ponto Belo (IDHM 0,669) foi onde o petista mais se saiu bem, com 54,48% dos votos. Foi lá, também, que Bolsonaro recebeu menos votos, proporcionalmente: 29,97%

Média

A média do IDHM nas cidades em que Bolsonaro venceu é de 0,697. Nas que optaram por Haddad, 0,699.