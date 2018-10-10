Bolsonaro vence em todas as cidades com melhor qualidade de vida no ES

Entre os 78 municípios do Espírito Santo, o deputado federal e capitão reformado do Exército Jair Bolsonaro (PSL) levou a melhor em 64. Fernando Haddad (PT) foi o mais votado em apenas 14.
Quando se observa o recorte a partir da qualidade de vida nesses municípios, Bolsonaro foi o campeão de votos em todas as 31 cidades do Estado que têm IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) alto ou muito alto (0,7 a 0,8). O parlamentar também foi a escolha, no entanto, da maior parte dos eleitores das cinco cidades com o menor IDH (Muniz Freire, Irupi, Divino de São Lourenço, Santa Leopoldina e Ibitirama, com IDH de 0,645 a 0,622).
O índice mede fatores como expectativa de vida, escolaridade e renda per capita. Uma ressalva a ser feita é que esses dados foram compilados com base no Censo 2010 do IBGE.
A cidade com o pior IDH é Ibitirama (0,622), na região do Caparaó. Lá, Bolsonaro teve 51,26% dos votos. Em Vitória, que tem o melhor índice (0,845), ele alcançou a preferência de 53,32% dos eleitores.
Pelo critério de classificação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, um IDH 0,8 a 1 é considerado muito alto; de 0,7 a 0,79 é alto; de 0,6 a 0,69 é médio; de 0,5 a 0,59 é baixo e de 0,4 a 0,49, muito baixo. No Espírito Santo, os municípios foram catalogados entre muito alto (Vitória e Vila Velha) e médio.
A cidade em que o capitão reformado teve seu melhor desempenho, Venda Nova do Imigrante (69.99% dos votos), tem um IDHM de 0,728.
Já onde ele se saiu pior, Ponto Belo (29,97% dos votos), o IDHM é de 0,669. E foi em Ponto Belo que o adversário de Bolsonaro no segundo turno se saiu melhor. Fernando Haddad alcançou 54,48% dos votos dos eleitores daquele município.
Quando se observa a média do IDHM de todas as cidades em que Haddad venceu no Estado, ela fica em 0,699. Não muito diferente da média das 64 cidades que optaram por Bolsonaro: 0,697.
Isso mostra que o fator IDH pode não ter sido o divisor de águas para o voto do capixaba. Levantamento do jornal Folha de S. Paulo mostrou que, entre os Estados, essa divisão ficou mais evidente. Bolsonaro ganhou nas unidades da federação com maior qualidade de vida e Haddad, nos municípios com perfil oposto.
MAPA DO IDH NAS CIDADES DO ESTADO
ANTIPETISMO
O que explicaria, então, que no Espírito Santo seja diferente? No Espírito Santo o Bolsonaro tem penetração maior, atendendo públicos dos mais diferentes tipos, seja pelo antipetismo ou pela visão de que é preciso mudança na política, afirma o cientista social Joilton Rosa, professor da Faesa.
Pode ser porque as lideranças petistas no Espírito Santo não conseguem a mesma representatividade que líderes de outros Estados. Há quanto tempo o PT não elege um governador no Espírito Santo? Mas essa é apenas uma hipótese, complementa.
Talvez tenha sido porque o PT, como outros partidos, não tenha dado a atenção devida ao Estado e isso, por usa vez, enfraquece as lideranças locais, pontua.
O cientista político Fernando Pignaton vê um recorte para além do mostrado pelo IDHM e ligado ao fator regional.
No mapa ao lado pode-se observar que Haddad venceu em municípios mais ao Norte e Nororeste. Nenhuma dessas cidades tem IDH alto. Mas municípios com IDH também médio, mais ao Sul, não optaram pelo petista e sim por Bolsonaro. Tem uma prevalência do PT na Bahia, que fica perto desses municípios em que Haddad ganhou no Espírito Santo. Já o Sul tem mais influência do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro é que é mais forte. Você veja Cachoeiro de Itapemirim. Só no início do século passado construíram a ferrovia lá e a cidade passou a se relacionar com o resto do Estado, até então era só com o Rio de Janeiro que aquela região se comunicava e isso ficou muito forte, essa relação, até hoje, pontua. O mesmo vale para outros municípios do Sul, avalia ainda o cientista político.
Em relação ao cenário nacional, ele diz que está havendo uma arenização do PT, em referência à Arena, partido que deu sustentação à ditadura militar. A Arena também foi declinando assim, indo para os rincões do Brasil, comenta Pignaton.
Apesar de resultados aparentemente progressitas nas urnas, como a queda do senador Magno Malta (PR), senador conservador e aliado de Bolsonaro, que não foi reeleito, Joilton Rosa ressalta que o Espírito Santo é um Estado conservador, o que poderia favorecer o candidato do PSL, que tem um discurso para lá de conservador, ao menos no que diz respeito aos costumes e aos direitos individuais.
Já Pignaton avalia que o desejo de mudança é que afeta a decisão dos capixabas: Os protestos de 2013 foram mais fortes aqui do que em outros os Estados, era o desejo de mudança, que se manifestou nas eleições.
MAPA DA VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE
Melhor IDH
Na cidade com o melhor IDHM do Estado, Vitória (0,845), Bolsonaro foi o mais votado, com 53,32% dos votos.
Pior IDH
Na cidade com o pior IDH, Ibitirama (0,622), o deputado também venceu, com 51,26% dos votos.
Bolsonaro
O melhor desempenho de Bolsonaro no Estado foi numa cidade com IDH alto, Venda Nova do Imigrante (0,728), onde alcançou 69,99% dos votos.
Haddad
E foi em Venda Nova que Fernando Haddad teve seu pior desempenho: 8,82% dos votos. Mas em Ponto Belo (IDHM 0,669) foi onde o petista mais se saiu bem, com 54,48% dos votos. Foi lá, também, que Bolsonaro recebeu menos votos, proporcionalmente: 29,97%
Média
A média do IDHM nas cidades em que Bolsonaro venceu é de 0,697. Nas que optaram por Haddad, 0,699.