Bolsonaro vê 'certo oportunismo' em denúncia da PGR antes da eleição Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO

A defesa do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) que houve "certo oportunismo" na denúncia apresentada contra o parlamentar pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pelo crime de racismo.

O advogado de Bolsonaro, Antônio Pitombo, enviou na quinta-feira ao STF um documento pedindo a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do parlamentar. Ele afirma que Raquel Dodge tem uma "visão parcial" em relação a Bolsonaro.Defesa diz que elas estão protegidas pela imunidade parlamentar.

O caso será analisado pela Primeira Turma do STF, mas ainda não há previsão para que isso ocorra. Se a denúncia for aceita, o deputado se tornará réu.

A acusação contra Bolsonaro foi baseada em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. Para Raquel Dodge, ele demonstrou preconceito contra quilombolas e refugiados.

Entretando, a defesa do parlamentar afirma que houve um "oferecimento precipitado da acusação", questionando o fato de não ter sido instaurado antes um inquérito. O advogado ainda criticou a apresentação da denúncia nas proximidades da eleição presidencial. Bolsonaro lidera as intenções de voto, nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Preferiu, todavia, o acusador, o caminho fácil de ofertar denúncia, com certo oportunismo diante da campanha eleitoral que se avizinhava", diz o documento.

A resposta à denúncia é baseada em dois argumentos. Primeiro, o de que as afirmações de Bolsonaro não foram preconceituosas ou discriminatórias, como sustentou Raquel Dodge. E, mesmo que sejam consideradas dessa forma, a Antônio Pitombo alega que as falas do deputado apenas expressaram suas opiniões sobre temas relevantes.

"Pelo contrário: longe de configurarem crimes, tais excertos expressam tão somente a opinião política do deferente, na qualidade de parlamentar no exercício da sua função, em diálogo mantido com o seu eleitorado", escreve.

Além disso, o advogado afirma que a procuradora-geral retirou frases dele dos contextos originais.