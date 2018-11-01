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Administração

Bolsonaro vai oferecer a Moro superministério da Justiça

Pasta vai comandar a Polícia Federal, hoje subordinada ao Ministério da Segurança Pública, e incorporar órgãos como Controladoria-Geral da União e Coaf

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 23:18
Candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) chega para votar no segundo turno das Eleições 2018, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (28). Crédito: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS
O Ministério da Justiça, para onde o presidente eleito Jair Bolsonaro quer levar o juiz Sérgio Moro, será novamente fortalecido de acordo com o desenho administrativo definido para o futuro governo. A pasta terá a responsabilidade de cuidar também da Segurança Pública, área considerada fundamental na administração Bolsonaaro.
Assim, se o juiz aceitar o cargo, passará a comandar também a Polícia Federal, hoje subordinada ao recém-criado Ministério da Segurança Pública. Uma das ideias é que a pasta também incorpore órgãos afins, como Transparência, Controladoria-Geral da União e Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Moro e Bolsonaro devem se encontrar nesta quinta-feira, 1, no Rio de Janeiro. Conforme antecipou a coluna de Sonia Racy, o juiz deve aceitar o convite. O presidente eleito já disse que pretende indicar o juiz para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa, porém, é de que essa indicação só possa ser feita a partir de 2020, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos e deverá se aposentar compulsoriamente.
EQUIPE DE BOLSONARO CONFIRMA AO MENOS 15 MINISTÉRIOS
Com as fusões confirmadas na reunião dessa terça-feira, 30, a equipe de Bolsonaro definiu que o novo governo terá de 15 a 17 ministérios. O governo Temer conta, hoje, com 29 pastas. Além do superministério da Economia - que englobará Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio -, e da fusão das pastas da Agricultura e do Meio Ambiente, a Casa Civil de Bolsonaro deverá incluir a Secretaria de Governo.

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