Bolsonaro vai oferecer a Moro superministério da Justiça

Candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) chega para votar no segundo turno das Eleições 2018, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (28). Crédito: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

O Ministério da Justiça, para onde o presidente eleito Jair Bolsonaro quer levar o juiz Sérgio Moro, será novamente fortalecido de acordo com o desenho administrativo definido para o futuro governo. A pasta terá a responsabilidade de cuidar também da Segurança Pública, área considerada fundamental na administração Bolsonaaro.

Assim, se o juiz aceitar o cargo, passará a comandar também a Polícia Federal, hoje subordinada ao recém-criado Ministério da Segurança Pública. Uma das ideias é que a pasta também incorpore órgãos afins, como Transparência, Controladoria-Geral da União e Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Moro e Bolsonaro devem se encontrar nesta quinta-feira, 1, no Rio de Janeiro. Conforme antecipou a coluna de Sonia Racy, o juiz deve aceitar o convite. O presidente eleito já disse que pretende indicar o juiz para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa, porém, é de que essa indicação só possa ser feita a partir de 2020, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos e deverá se aposentar compulsoriamente.

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