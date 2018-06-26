Bolsonaro usa colete à prova de balas e tem seguranças voluntários

Jair Bolsonaro Crédito: GABRIELA BILO/ESTADÃO

O pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, tem em sua equipe de segurança um ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (Bope) e um capitão da reserva do Exército que serviu no Batalhão de Forças Especiais (BFEsp). Especialista em escolta de autoridades, ele é o coordenador do grupo, que conta com cinco pessoas. O capitão também fez parte do time de militares e agentes federais que protegeu a ex-presidente Dilma Rousseff.

De acordo com a assessoria de Bolsonaro, todos os seguranças que atuam na pré-campanha são voluntários. Recebem apenas alimentação, passagens aéreas e estadia  despesas bancadas pelo PSL.

Nas diversas visitas que faz a estados durante a pré-campanha, Bolsonaro também recebe o apoio voluntário de policiais civis e militares e integrantes das Forças Armadas que se oferecem para trabalhar durante seus horários de folga.

Para o coronel da reserva Fernando Montegro, que integrou o BFEsp do Exército e mantém relação próxima com integrantes da equipe de segurança de Bolsonaro, o apoio voluntário ocorre porque o pré-candidato tem um discurso com viés para a área de segurança:

 Tem pessoas nos locais aonde ele vai que o apoiam sem cobrar, espontaneamente.

Segundo Montenegro, Bolsonaro não sataniza a categoria policial e se mostra sensibilizado com policiais que morreram em serviço.

A preocupação do presidenciável com a segurança faz com que, às vezes, use colete à prova de balas. No início do mês, apareceu no calçadão da Barra da Tijuca vestindo o equipamento. A apreensão com a própria segurança, reforçada nos últimos dias pela assessoria do pré-candidato, extrapola a preocupação que diz ter com possíveis atentados  faz parte também da estratégia da pré-campanha de apresentá-lo como um incômodo à política tradicional. Ultimamente, uma das principais precauções do deputado  sobre a qual gosta de falar  é evitar voos em aviões particulares.

 Não ando de avião particular, já me ofereceram. Não entro. A questão de mortes no Brasil: teve o Eduardo Campos, o presidente da Bancoop (Luís Eduardo Malheiro, morto em acidente de carro em 2004, na Bahia) e o Celso Daniel  afirmou Bolsonaro, em referência ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, em 2002.

Ele ainda diz que pode ser alvo, já que está sendo um problema para o sistema.

 Não entro em detalhes de segurança. Tá na cara que estou sendo um problema para o sistema, não é para esse partido ou aquele, é para o sistema  disse o presidenciável, ontem, ao GLOBO.

Ao contrário de Bolsonaro, os demais presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas atuam de forma muito mais tímida em relação à própria segurança particular.

A pré-candidata da Rede, Marina Silva, não tem serviços de segurança contratados. Há apenas uma equipe que vai aos locais das agendas para averiguar a infraestrutura e fazer os contatos políticos com a base de apoio.

AGENTES DA PF NA CAMPANHA

Como ex-governador, Geraldo Alckmin (PSDB) tem direito à segurança nos próximos quatro anos. Em eventos públicos, é acompanhado por um segurança. Ele também tem, por hábito, viajar em voos de carreira.

O senador Alvaro Dias, pré-candidato do Podemos, costuma viajar para muitas de suas agendas sozinho, sem nem mesmo assessores.

Em maio, numa agenda em Minas Gerais, Dias foi abordado por militantes do PT enquanto tomava café da manhã sozinho em um hotel. As acusações de golpista foram gravadas e divulgadas em redes sociais. Depois disso, sua assessoria insistiu para que não viajasse desacompanhado, mas ele disse que não estava preocupado com críticas ou com sua segurança.

Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, o pré-candidato Ciro Gomes também não toma precauções de segurança.

 Ele nem gosta disso. O que fazemos é orientar a militância para ficar próxima dele nas agendas externas. Mas nada além disso  disse Lupi.