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Escolha do vice

Bolsonaro, um presidenciável entre o príncipe e o astronauta

Deputado diz ser mais simpático a Marcos Pontes, e Luiz Philippe faz oferta: Estou disponível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 09:35

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 09:35

O astronauta Marcos Pontes Crédito: Reprodução
Na última segunda-feira, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, disparou uma mensagem para a sua lista de contatos no WhatsApp. Nela, um link levava a uma enquete publicada na página Bolsonaro Opressor 2.0, que lançava a seguinte pergunta: Quem você prefere para ser o vice-presidente do Bolsonaro?. Logo abaixo, as fotos do astronauta Marcos Pontes e do príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança.
A página tem mais de um milhão de seguidores. Até a tarde de ontem, 9,4 mil tinham votado na enquete: 75% escolheram o príncipe, 25%, o astronauta. A votação, contudo, vai contra a vontade de Bolsonaro:
 Sou muito mais chegado ao astronauta, conheço ele, mas reconheço o valor do príncipe. Com o astronauta já conversei várias vezes pessoalmente. Se for falar em voto, ele agrega a comunidade científica e a garotada no Brasil gosta dele.
Entre idas e vindas e demonstrando alguma indecisão, o presidenciável não descarta a possibilidade de ter o príncipe como vice, opção extremamente agregadora:
 No meu círculo de amizade, o pessoal é mais simpático ao príncipe. Eu, particularmente, sou mais simpático ao astronauta, mas não há um fator determinante. Vou ouvir. Se tivesse de decidir hoje, seria o príncipe. É o consenso, até porque traz um civil e evita dois militares na chapa.
Luiz Philippe de Orleans e Bragança Crédito: Reprodução / Facebook
Em viagem à Argentina, o príncipe Luiz Philippe, que também administra uma distribuidora de motopeças e é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, informou que ainda não recebeu convite:
 Não há proposta feita, mas a internet já está avaliando isso. Cabe às lideranças decidirem. Estou disponível.
Nos Estados Unidos para um ciclo de palestras no Kennedy Space Center, centro de lançamento de foguetes da Nasa, o astronauta Marcos Pontes também aguarda o futuro incerto da chapa de Bolsonaro.
 O que ele (Marcos Pontes) tem conversado comigo é que nunca pensou em ser vice. Ele está como segundo suplente na chapa do Major Olímpio para o Senado e gostaria de participar com ideias no Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa é a pretensão dele.
Depois da recusa do senador Magno Malta (PR-ES), que preferiu disputar a reeleição, o nome do general da reserva Augusto Heleno Ribeiro (PRP) surgiu como opção, mas seu partido rejeitou a aliança. Foi a vez de Janaína Paschoal ser cortejada.
Na convenção do PSL, no entanto, Janaína criticou o pensamento único de seguidores do presidenciável, o que desagradou a aliados.
 Tem um universo em aberto, nada definido. Só quero, quando for anunciar, ter o nome definitivo para ir pro pau. Não podemos mais apresentar um possível nome e recuar  disse Bolsonaro.
ENCONTRO COM JANAÍNA
Para evitar novo recuo, o deputado analisa sugestões de nomes que recebe de aliados. Ele já cogita a possibilidade de Janaína recusar o posto.
 Dei um toque em várias pessoas  disse Bolsonaro  A nossa lagoa é muito pequena, nós não temos como pescar fora do PSL ou quem não esteja filiado, exceto militar da ativa. As pessoas trazem nomes e eu anoto. Vamos supor que não dê certo com a Janaína, tenho que ter outro nome meio amadurecido.
O deputado federal Marcelo Álvaro Antonio (PSL-MG) também é cotado:
 Dei um toque no Marcos Pontes, no Marcelo Álvaro Antonio, em um oficial-general da ativa e em várias pessoas. Mas no príncipe ainda não  lista o pré-candidato a presidente.
Na segunda-feira, Bolsonaro deve se encontrar com Janaína em São Paulo. O presidenciável irá à capital paulista para participar do programa Roda Viva, da TV Cultura.

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