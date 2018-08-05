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Eleição 2018

Bolsonaro terá general Hamilton Mourão como vice

Caso a chapa seja eleita, 'príncipe' ficará com o cargo de ministro das Relações Exteriores; anúncio foi feito na manhã deste domingo

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 14:51
Hamilton Martins Mourão, general do Exército Brasileiro Crédito: CMS / EB
O general da reserva Hamilton Mourão (do PRTB) foi anunciado neste domingo como vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pela Presidência. O comunicado foi feito durante a convenção do PSL em São Paulo, em um clube na zona norte da capital paulista. O anúncio do militar frustrou uma plateia que, antes do início do evento aclamava o administrador e membro da família imperial brasileira, Luiz Philippe de Orleans e Bragança como vice.
A indicação de Mourão para vice teria sido uma decisão pessoal de Bolsonaro. O "príncipe" soube que não foi escolhido pelo cargo apenas momentos antes da convenção.
Caso a chapa seja eleita, o "príncipe" - como tem sido chamado, apesar de não estar na linha direta de sucessão ao trono abolido no Brasil em 1889 -, ficará com o cargo de ministro das Relações Exteriores, prometeu Bolsonaro ao microfone.
Nos bastidores, o "príncipe" era considerado o preferido para o cargo de vice na campanha do capitão da reserva, que queria evitar uma chapa formada por dois miltares. A indicação de Mourão para vice de Bolsonaro será oficializada na tarde deste domingo na convenção do PRTB, partido comandado por Levy Fidélix.
A convenção do PSL confirmou que o partido não terá candidato a governador em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O evento oficializou a candidatura do deputado federal Major Olímipio ao Senado, além dos nomes de 170 candidatos a deputados estaduais, entre os quais o ator Alexandre Frota, e 105 a deputado federal, entre eles Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável que concorrerá à reeleição.
"Tivemos dificuldade de trazer quadros competitivos para o PSL. Quem quer vir para um partido com oito segundos", disse Major Olímpio, presidente do PSL em São Paulo. No palco, o parlamentar bateu continência a Bolsonaro em nome do "exército voluntário do Brasil."
Segundo o dirigente, apesar de ter apenas sete segundos na televisão e não ter palanque em São Paulo, a campanha de Bolsonaro contará com apoio de 120 mil policiais militares e movimentos de direita. Foi para este público que o deputado federal Eduardo Bolsonaro discursou defendendo o excludente de ilucitude para policiais que matarem em serviço. Com a medida, os agentes passariam a não ser processados criminalmente pelas mortes.
"Sabem por que nossos policiais morrem? é porque tem medo de apertar o gatilho e ser punido", diz o parlamentar, que é policial federal. Ele também defendeu que o próximo presidente libere o porto de armas para a população. "O Estatuto do Desarmamento ajudou vocês em algo?"

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