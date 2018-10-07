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Eleições 2018

Bolsonaro tem a maioria dos votos dos capixabas, mostram pesquisas

Candidato do PSL consegue mais de 40% das intenções de voto no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 23:47

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 23:47

Jair Bolsonaro Crédito: Amarildo
Se dependesse somente do eleitorado capixaba, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) teria chances de ganhar esta eleição ainda no primeiro turno. Na pesquisa do Instituto Futura, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (6), o deputado aparece com 48,5% dos votos válidos no Espírito Santo. O Instituto Futura ouviu 1400 eleitores entre os dias 5 e 6 de outubro. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa está registrada sob o número ES-008877/2018. Confira mais detalhes da pesquisa.
Já na pesquisa do Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (6), o candidato Jair Bolsonaro aparece com 40% dos votos válidos. A pesquisa Ibope ouviu 812 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. Ela está registrada sob o número ES-04200/2018 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e sob o número BR-01422/2018 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira mais detalhes da pesquisa.
 

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