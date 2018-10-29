Bolsonaro tem 63% dos votos e vence disputa no Espírito Santo

Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, Jair Bolsonaro (PSL) foi o preferido dos eleitores do Estado e venceu a disputa com 63,06% dos votos válidos dos capixabas, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Bolsonaro acena após votar no Rio Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil

Já Fernando Haddad, do PT, ficou com 36,94% dos votos dos eleitores do Estado.

Os votos brancos foram 2,37%. Os nulos foram 4,71%.

O comparecimento foi de 79,09% do eleitorado do Espírito Santo. E a abstenção foi de 20,91%.

NÚMEROS ABSOLUTOS

Bolsonaro teve 1.276.611 votos no Espírito Santo. Já Haddad conquistou o voto de 747.768 eleitores do Estado.

Escolheram votar em branco 51.580 eleitores. E 102.536 decidiram anular o voto.

Se abstiveram de votar 575.920 eleitores do Espírito Santo.