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Bolsonaro tem 63% dos votos e vence disputa no Espírito Santo

Fernando Haddad, do PT, ficou com 36,94% dos votos válidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:22

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:22

Com 100% das urnas apuradas no Espírito Santo, Jair Bolsonaro (PSL) foi o preferido dos eleitores do Estado e venceu a disputa com 63,06% dos votos válidos dos capixabas, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
Bolsonaro acena após votar no Rio Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
Já Fernando Haddad, do PT, ficou com 36,94% dos votos dos eleitores do Estado.
Os votos brancos foram 2,37%. Os nulos foram 4,71%.
O comparecimento foi de 79,09% do eleitorado do Espírito Santo. E a abstenção foi de 20,91%.
NÚMEROS ABSOLUTOS
Bolsonaro teve 1.276.611 votos no Espírito Santo. Já Haddad conquistou o voto de 747.768 eleitores do Estado.
Escolheram votar em branco 51.580 eleitores. E 102.536 decidiram anular o voto.
Se abstiveram de votar 575.920 eleitores do Espírito Santo.
Desde o início da tarde deste domingo (28), apoiadores de Bolsonaro se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, para acompanhar a apuração dos votos e comemorar o resultado da eleição que consagrou o capitão reformado como o próximo presidente da República. 

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