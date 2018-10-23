Bolsonaro tem 57% dos votos válidos contra 43% de Haddad

Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) tem 57% das intenções de votos válidos contra 43% de Fernando Haddad (PT), segundo apontou pesquisa do instituto MDA encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta segunda-feira (22) sobre o segundo turno eleitoral.

O cálculo leva em consideração somente os votos válidos, ou seja, exclui entrevistados que disseram votar em branco, nulo ou os que se declararam indecisos.

Esta é a primeira pesquisa CNT/MDA de intenções de voto à Presidência da República divulgada no segundo turno. A votação está marcada para o próximo domingo. Na avaliação de 74,4% dos entrevistados pelo MDA, Bolsonaro vai vencer as eleições presidenciais. Os que acreditam que será Haddad o vitorioso somam 14,6%.

Na intenção de voto total, que inclui os brancos, nulos e indecisos, Bolsonaro tem 48,8% e Haddad, 36,7%. Brancos e nulos somam 11,0%. Os entrevistados que não souberam ou não responderam são 3,5%.

A pesquisa perguntou aos entrevistados quem considera a decisão de voto definitiva ou quem ainda pode mudar de opinião até o dia do segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com o candidato de preferência.

Dos que indicaram votar em Bolsonaro, 91,1% afirmaram que a decisão é definitiva e 8,9% afirmaram que ainda podem mudar de ideia. Dos eleitores que pretendem votar em Haddad, 91,3% falaram estar com a ideia consolidada e 8,7% falaram que ainda podem mudar.

Quanto ao grau de conhecimento em relação aos candidatos, 40,5% dos entrevistados disseram conhecer mais ou menos; 27,4% conhecer bastante; 22,1% conhecer pouco; e 9,7% conhecer nada.

A pesquisa CNT/MDA também testou a rejeição dos candidatos, ou seja, o índice de pessoas que disseram não votar neles de jeito nenhum. O candidato petista é rejeitado por 51,4% dos entrevistados enquanto os que afirmaram não votar no capitão reformado do Exército de jeito nenhum são 42,7%.

Nesta última semana das eleições, 41,3% afirmaram ter muito interesse no pleito; 26,9% ter interesse médio; 16,3% pouco interesse; e 15% nenhum interesse.

Os que declararam ter visto ou ouvido a propaganda eleitoral dos candidatos na TV ou no rádio são 79,8%. Destes, 40,2% consideram que Bolsonaro tem um programa melhor, contra 36% que consideram um êxito maior de Haddad.

CONTEXTO

A pesquisa CNT/MDA foi realizada após divulgação de denúncia da Folha de S.Paulo de que empresários que apoiam a candidatura de Jair Bolsonaro compraram irregularmente pacotes massivos de envio de mensagens contrárias ao PT pelo WhatsApp. Os valores chegam a R$ 12 milhões, segundo o jornal. A prática relatada pode configurar doação de campanha por empresa, o que é ilegal.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas em 20 e 21 de outubro, em 137 municípios de 25 Estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00346/2018.