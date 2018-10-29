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Eleições 2018

Bolsonaro só perdeu em quatro regiões de Vitória

Maior aprovação do presidente eleito Jair Bolsonaro no pleito foi em bairros nobres da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:54

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:54

O candidato do PSL a presidência Jair Bolsonaro, votou na manhã, deste domingo (28) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro Crédito: Luciano Belford/Agência O Dia
A votação na Capital revelou que 63% dos eleitores na cidade, o que corresponde a 123.734 pessoas, deram sua aprovação a Jair Bolsonaro (PSL), ajudando a eleger o militar como presidente. O candidato perdeu apenas em quatro das 49 zonas eleitorais do município.
Os recordes de aprovação foram registrados em bairros considerados nobres. Em Jardim Camburi, foram 17.775 votos, em Jardim da Penha 11.805, e na Praia do Canto, 9.093 votos destinados a Bolsonaro. Somente essas três zonas eleitorais reuniram 38.673 votos, 31,25% dos conquistados em todo o município.
> Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do Espírito Santo
O bairro onde o presidente eleito foi mais bem votado em toda Capital foi Jardim Camburi. Dos 26.120 votos válidos distribuídos na zona eleitoral, o candidato do PT teve apenas 8.345 votos, o que corresponde a apenas 31,9%.
Na Ilha do Boi, bairro que concentra parte da população com maior renda na Capital, Jair Bolsonaro também alcançou uma votação expressiva. Dos 892 votos válidos registrados da região, 82,5%, que correspondem a 736 em números absolutos, foram para o candidato do PSL.
> Vitória de Bolsonaro em 57 bairros da Serra
Das 49 zonas eleitorais, a votação menos expressiva do candidato petista, Fernando Haddad, aconteceu também na Ilha do Boi. Foram apenas 156 votos válidos destinados ao representante do PT.
> Cariacica: Bolsonaro venceu em 48 bairros
NÚMEROS DO PT
Em Vitória, Haddad venceu em apenas quatro zonas eleitorais, e alcançou 72.064 votos.
Em Caratoíra, foram 491 votos para o petista, contra 309 para Bolsonaro. Em Consolação, 1.746 contra 1.505. No Forte São João, o candidato petista teve 1.273 votos, enquanto o candidato do PSL teve 952. Já no Romão, Haddad recebeu 753 votos contra 512 de seu rival.
Na Ilha das Caieiras, apesar da derrota, o candidado do PT se aproximou do número alcançado Bolsonaro. A diferença foi de apenas 137 votos válidos. 
Veja o mapa abaixo

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