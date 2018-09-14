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Recuperação

Bolsonaro segue na UTI sem previsão de alta, diz boletim

Hospital informa que ele recebe analgésicos para dor e não tem febre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 22:40

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 22:40

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução
O candidato à Presidência da República pelo PSL Jair Bolsonaro está recebendo analgésicos para controlar a dor, após cirurgia realizada de quarta-feira (12) à noite para tratar uma aderência que obstruiu o intestino delgado. Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva sem previsão de alta, segundo o mais recente boletim médico divulgado nesta quinta-feira (13) pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado desde o último sábado (7).
Ele não apresentou sangramentos nem outras complicações decorrentes da cirurgia e está em jejum oral, com alimentação exclusivamente endovenosa.
Apesar do procedimento, a avaliação médica é de que Bolsonaro tem evolução clínica estável, permanece sem febre, sem sinais de infecção e com função renal normal.
Por ordem médica, as visitas estão restritas a pessoas autorizadas pela família.
HISTÓRICO
No último dia 6, o candidato a presidente levou uma facada na região abdominal durante atividade de campanha nas ruas de Juiz de Fora (MG). Ele foi atendido pela Santa Casa da cidade onde passou por cirurgia.
Na sexta-feira (7), o candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a pedido da família.

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