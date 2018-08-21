Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro se aproveitou de polêmicas para virar 'mito' nas redes
Atuação na internet

Bolsonaro se aproveitou de polêmicas para virar 'mito' nas redes

Com atuação forte na internet, candidato foi de deputado caricato a líder na pesquisas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 12:14

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 12:14

Com atuação forte na internet, candidato foi de deputado caricato a líder na pesquisas Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Jair Bolsonaro era um deputado considerado apenas caricato quando, em abril de 2014, anunciou que seu desejo era disputar a Presidência da República. Na ocasião, possuía 340 mil seguidores no Facebook e foi rifado por seu partido, o PP. Atualmente, o candidato do PSL, que lidera as pesquisas, tem 5,5 milhões de seguidores em sua página no Facebook, e 1,28 milhões no Twitter. No mesmo período, o número de seguidores dos seus adversários teve apenas um leve aumento. Bolsonaro aposta nas redes sociais para chegar ao Palácio do Planalto, e foi por meio delas que, nos últimos anos, soube se aproveitar de polêmicas e da crise política para aumentar sua base de fãs.
> Bolsonaro é pressionado sobre economia e direito de mulheres
Nesses período, uma palavra tem sido cada vez mais vinculada a Bolsonaro por seus seguidores: mito. As primeiras relações entre Bolsonaro e "mito" ocorreram em 2011, quando o deputado afirmou em entrevista ao extinto programa CQC da TV Bandeirantes que não discutiria "promiscuidade" ao ser questionado sobre a possibilidade de um filho seu casar com uma mulher negra. Bolsonaro alegou depois não ter entendido a pergunta, feita pela artista Preta Gil, e em diversas entrevistas nas semanas seguintes, afirmou que achava que a pergunta era sobre filho casar com outro homem. Entretanto, o número de mensagens com "mito" naquela época era pequeno. Elas só passaram a crescer depois de 2014.
 
A alcunha não foi aceita de cara por Bolsonaro. Em setembro de 2016, ele escreveu no Twitter em resposta a um apoiador: "ñ sou mito algum". Até hoje o candidato não usa a expressão em suas publicações, mas ela ganhou ainda mais evidência com o lançamento do livro Jair Messias Bolsonaro: mito ou verdade?, lançado no ano passado por um dos filhos dele, o deputado estadual e pré-candidato ao Senado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).
No Google, o momento em que o nome de Bolsonaro mais vezes foi procurado, de 2004 até o início da campanha deste ano, foi em abril de 2016, quando homenageou o coronel Carlos Brilhante Ustra em seu voto na sessão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes disso, dois momentos se destacam: abril de 2011, época da polêmica no programa CQC; e dezembro de 2014, quando ele disse que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada por ser feia.
No Facebook, o que mais beneficia Bolsonaro é o antipetismo. Foi durante a crise política que levou ao impeachment que ele mais conseguiu atrair novos seguidores. Na semana do dia 13 de março de 2016, que começou com uma manifestação que pedia a saída de Dilma Rousseff, foram 178 mil novas curtidas. O segundo melhor desempenho foi no mês seguinte, na semana do dia 17, após a votação do impeachment na Câmara, com 92 mil novas curtidas. Logo atrás, com 91 mil novos seguidores, vem a semana o dia 21 de janeiro de 2018, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).
Os dados de curtidas são semelhantes aos das interações (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos nas publicações). As duas semanas com melhores números também foram em março e abril de 2016. A semana com o terceiro maior número de interações foi em junho de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou réu por incitação ao estupro. Bolsonaro publicou um vídeo se defendendo, e também divulgou o apoio de personalidades como Danilo Gentili, Alexandre Frota e Rachel Sheherazade. Já a quarta melhor semana foi no início de janeiro de 2018, quando o candidato se defendeu de reportagens que mostravam que um aumento do seu patrimônio e que ele recebeu auxílio-moradia mesmo tendo imóvel próprio em Brasília, publicadas pela Folha de S. Paulo.
> Bolsonaro chama de analfabetos críticos de suas diretrizes de governo
A maioria das publicações nessa lista são vídeos. Bolsonaro aposta nas gravações, geralmente feitas de forma simples, para se comunicar com o eleitorado, e isso tem trazido resultado. A grande maioria das interações dos seus seguidores é nesse tipo de publicação (67%), quando analisados os dados de janeiro de 2015 até hoje. Além disso, as transmissões ao vivo tiveram 8%. As fotos conquistaram 21% das interações.
 
Bolsonaro já reclamou publicamente que vem encontrado mais dificuldade para suas publicações circularem pelo Facebook. A rede social mudou seu algoritmo em janeiro com o objetivo de priorizar publicações feitas por amigos em relação às realizadas por páginas.
Entretanto, o desempenho dele é irregular. Os números sofreram uma queda após a mudança, passando de 5,6 milhões de interações em janeiro para 2,7 milhões em fevereiro, mas o candidato voltou a se recuperar em abril, com 5,3 milhões de interações. Após nova queda entre maio e junho, houve uma pequena melhora em julho (foram 3,4 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados