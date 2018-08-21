Bolsonaro se aproveitou de polêmicas para virar 'mito' nas redes

Com atuação forte na internet, candidato foi de deputado caricato a líder na pesquisas Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Jair Bolsonaro era um deputado considerado apenas caricato quando, em abril de 2014, anunciou que seu desejo era disputar a Presidência da República. Na ocasião, possuía 340 mil seguidores no Facebook e foi rifado por seu partido, o PP. Atualmente, o candidato do PSL, que lidera as pesquisas, tem 5,5 milhões de seguidores em sua página no Facebook, e 1,28 milhões no Twitter. No mesmo período, o número de seguidores dos seus adversários teve apenas um leve aumento. Bolsonaro aposta nas redes sociais para chegar ao Palácio do Planalto, e foi por meio delas que, nos últimos anos, soube se aproveitar de polêmicas e da crise política para aumentar sua base de fãs.

Nesses período, uma palavra tem sido cada vez mais vinculada a Bolsonaro por seus seguidores: mito. As primeiras relações entre Bolsonaro e "mito" ocorreram em 2011, quando o deputado afirmou em entrevista ao extinto programa CQC da TV Bandeirantes que não discutiria "promiscuidade" ao ser questionado sobre a possibilidade de um filho seu casar com uma mulher negra. Bolsonaro alegou depois não ter entendido a pergunta, feita pela artista Preta Gil, e em diversas entrevistas nas semanas seguintes, afirmou que achava que a pergunta era sobre filho casar com outro homem. Entretanto, o número de mensagens com "mito" naquela época era pequeno. Elas só passaram a crescer depois de 2014.





A alcunha não foi aceita de cara por Bolsonaro. Em setembro de 2016, ele escreveu no Twitter em resposta a um apoiador: "ñ sou mito algum". Até hoje o candidato não usa a expressão em suas publicações, mas ela ganhou ainda mais evidência com o lançamento do livro Jair Messias Bolsonaro: mito ou verdade?, lançado no ano passado por um dos filhos dele, o deputado estadual e pré-candidato ao Senado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

No Google, o momento em que o nome de Bolsonaro mais vezes foi procurado, de 2004 até o início da campanha deste ano, foi em abril de 2016, quando homenageou o coronel Carlos Brilhante Ustra em seu voto na sessão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes disso, dois momentos se destacam: abril de 2011, época da polêmica no programa CQC; e dezembro de 2014, quando ele disse que a deputada Maria do Rosário (PT-RS) não merecia ser estuprada por ser feia.

No Facebook, o que mais beneficia Bolsonaro é o antipetismo. Foi durante a crise política que levou ao impeachment que ele mais conseguiu atrair novos seguidores. Na semana do dia 13 de março de 2016, que começou com uma manifestação que pedia a saída de Dilma Rousseff, foram 178 mil novas curtidas. O segundo melhor desempenho foi no mês seguinte, na semana do dia 17, após a votação do impeachment na Câmara, com 92 mil novas curtidas. Logo atrás, com 91 mil novos seguidores, vem a semana o dia 21 de janeiro de 2018, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Os dados de curtidas são semelhantes aos das interações (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos nas publicações). As duas semanas com melhores números também foram em março e abril de 2016. A semana com o terceiro maior número de interações foi em junho de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) o tornou réu por incitação ao estupro. Bolsonaro publicou um vídeo se defendendo, e também divulgou o apoio de personalidades como Danilo Gentili, Alexandre Frota e Rachel Sheherazade. Já a quarta melhor semana foi no início de janeiro de 2018, quando o candidato se defendeu de reportagens que mostravam que um aumento do seu patrimônio e que ele recebeu auxílio-moradia mesmo tendo imóvel próprio em Brasília, publicadas pela Folha de S. Paulo.

A maioria das publicações nessa lista são vídeos. Bolsonaro aposta nas gravações, geralmente feitas de forma simples, para se comunicar com o eleitorado, e isso tem trazido resultado. A grande maioria das interações dos seus seguidores é nesse tipo de publicação (67%), quando analisados os dados de janeiro de 2015 até hoje. Além disso, as transmissões ao vivo tiveram 8%. As fotos conquistaram 21% das interações.





Bolsonaro já reclamou publicamente que vem encontrado mais dificuldade para suas publicações circularem pelo Facebook. A rede social mudou seu algoritmo em janeiro com o objetivo de priorizar publicações feitas por amigos em relação às realizadas por páginas.