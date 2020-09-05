Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro retorna à Brasília após vistoria da pista do aeroporto de Congonhas
Agenda

Bolsonaro retorna à Brasília após vistoria da pista do aeroporto de Congonhas

Durante visita, o presidente voltou a minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas admitiu que a volta à normalidade no país não deve ser tão rápida

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 19:07
O presidente da República, Jair Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, admitiu que a volta à normalidade no país não deve ser tão rápida Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro retornou no início da tarde deste sábado (5), para Brasília. O presidente viajou para São Paulo na quinta-feira para cumprir agendas no interior e na capital do Estado. Até o momento, não há compromissos previstos em agenda oficial para a tarde deste sábado e para amanhã. Na segunda-feira, 7 de setembro, Bolsonaro deve acompanhar o hasteamento da Bandeira no Palácio da Alvorada.
Nesta manhã, durante visita às obras de recuperação da pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o presidente voltou a minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas admitiu que a volta à normalidade no país não deve ser tão rápida. O Brasil já registrou mais de 125 mil mortos pela Covid-19.
"O pessoal não tem que ter medo da realidade, eu falei lá atrás que ia pegar uma grande quantidade de gente, vamos tomar cuidado dos mais idosos, os que possuem comorbidades e vamos enfrentar", disse. "Esperamos que volte à normalidade o país... Eu digo o mais rápido porque não vai ter como ser rápido, mas não tão demorado também."

Veja Também

Bolsonaro critica governos por "projetos ditadores" contra Covid-19

Bolsonaro diz que recuperação econômica não será rápida

O presidente também reforçou as críticas a prefeitos e governadores que impuseram medidas de isolamento social.
"Alguns governadores, quero deixar claro, queriam proibir pousos. Alguns governadores fecharam rodovias federais, como o Pará, por exemplo, e tiraram o poder de resolver as questões como eu achava que devia resolver. Como alguns me acusam de ditador, os projetos de ditador nanicos que apareceram no Brasil afora, não só em áreas estaduais, mas municipais também. Fica de ensinamento essa pandemia aí", afirmou.
Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.

Veja Também

Bolsonaro: porta-voz do movimento antivacina e anticonstituição

Bolsonaro diz que conversará sobre preços com associação de supermercados

Na próxima semana será sancionada lei que muda Código de Trânsito, diz Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados