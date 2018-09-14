Bolsonaro reinicia sessões de fisioterapia na UTI

Bolsonaro na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora fazendo "joinha" com o polegar direito Crédito: Reprodução/Facebook

Jair Bolsonaro, reiniciará nesta sexta-feira as sessões de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em condições clínicas estáveis e sem complicações no período pós-operatório, segundo o boletim médico divulgado nesta manhã. O deputado está afastado dos atos de campanha nas ruas desde 6 de abril, quando sofreu um ataque a faca em Minas Gerais. Dois dias depois da segunda cirurgia a que foi submetido, o candidato a Presidencia pelo PSL,, reiniciará nesta sexta-feira as sessões de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensivaem condições clínicas estáveis e sem complicações no período pós-operatório, segundo o boletim médico divulgado nesta manhã. O deputado está afastado dos atos de campanha nas ruas desde 6 de abril, quando sofreu um ataque a faca em Minas Gerais.

Diz o boletim médico que o deputado "continua recebendo analgésicos para controle da dor, afebril e sem outros sinais de infecção. Durante o dia de hoje reiniciará fisioterapia  caminhada e exercícios respiratórios", diz o documento, lembrando ainda que ele continua em jejum oral e alimentação parenteral exclusiva.

A nota é assinada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique, e por Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do Albert Einstein.

COMPLICAÇÕES FORÇAM MUDANÇA DE ESTRATÉGIA

Com Bolsonaro hospitalizado, campanha lança vídeos para reforçar candidatura Crédito: Reprodução

Os auxiliares mais próximos do candidato já descartam a hipótese de ele ser liberado para qualquer ato de campanha nas ruas antes do dia da votação no primeiro turno, em 7 de outubro. Complicações na recuperação de Bolsonaro, que na noite de quarta-feira foi submetido a uma cirurgia de emergência para desobstruir o intestino, estão dificultando até mesmo sua comunicação com os assessores mais próximos.

Em entrevista à Rádio 97,1 FM, seu filho Flávio Boslonaro revelou que os médicos recomendaram que Bolsonaro evite até mesmo falar, para diminuir o acúmulo de gases na região do abdômem. Por causa disso, parentes e assessores mais próximos tiveram de adiar os planos de fazer transmissões ao vivo, pelas redes sociais, com Bolsonaro falando diretamente aos eleitores desde o hospital.