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Presidência

Bolsonaro registra candidatura e declara patrimônio de R$ 2,3 milhões

Valor de bens declarados é 10,2% maior do que em 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 16:06

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 16:06

Candidato à Presidência Jair Bolsonaro na GloboNews Crédito: Reprodução
O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a candidatura de sua chapa nas eleições de 2018. O capitão do Exército declarou um patrimônio R$ 2,3 milhões. Bolsonaro terá como candidato a vice o general Hamilton Mourão (PRTB).
O valor dos bens de Bolsonaro declarados neste ano subiu 10,2% em relação a 2014. Foram R$ 212 mil a mais nos últimos quatro anos. O salto é menor que o registrado de 2010 a 2014, quando os bens declarados subiram 150%, de R$ 826,6 mil para R$ 2 milhões.
Até agora o candidato que declarou maior patrimônio é João Amoêdo, do Partido Novo, que declarou um patrimônio de R$ 425 milhões. Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e Vera Lúcia (PSTU) também já registraram suas candidaturas. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para apresentarem seus registros ao TSE.
 

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