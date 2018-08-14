Bolsonaro registra candidatura e declara patrimônio de R$ 2,3 milhões

Candidato à Presidência Jair Bolsonaro na GloboNews Crédito: Reprodução

O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a candidatura de sua chapa nas eleições de 2018. O capitão do Exército declarou um patrimônio R$ 2,3 milhões. Bolsonaro terá como candidato a vice o general Hamilton Mourão (PRTB).

O valor dos bens de Bolsonaro declarados neste ano subiu 10,2% em relação a 2014. Foram R$ 212 mil a mais nos últimos quatro anos. O salto é menor que o registrado de 2010 a 2014, quando os bens declarados subiram 150%, de R$ 826,6 mil para R$ 2 milhões.

Até agora o candidato que declarou maior patrimônio é João Amoêdo, do Partido Novo, que declarou um patrimônio de R$ 425 milhões. Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e Vera Lúcia (PSTU) também já registraram suas candidaturas. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para apresentarem seus registros ao TSE.