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Folha de São Paulo

Bolsonaro recusa convite da OAB São Paulo para falar sobre suas propostas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recusou um convite da seccional de São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para apresentar suas propo...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2022 às 20:03

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 20:03

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recusou um convite da seccional de São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para apresentar suas propostas e falar sobre o pleito deste ano.
A entidade tem definido o evento como uma oportunidade para que pré-candidatos ao Planalto possam colaborar com o combate à desinformação.
A negativa do chefe do Executivo não foi acompanhada por uma justificativa, segundo a OAB-SP.
Na próxima quinta (18), a série de debates será aberta com a pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet (MS). Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) já confirmaram suas presenças.

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