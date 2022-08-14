Bolsonaro recusa convite da OAB São Paulo para falar sobre suas propostas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recusou um convite da seccional de São Paulo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para apresentar suas propostas e falar sobre o pleito deste ano.

A entidade tem definido o evento como uma oportunidade para que pré-candidatos ao Planalto possam colaborar com o combate à desinformação.

A negativa do chefe do Executivo não foi acompanhada por uma justificativa, segundo a OAB-SP.