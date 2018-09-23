  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro recebe Paulo Guedes e posta foto no Twitter
Em recuperação

Bolsonaro recebe Paulo Guedes e posta foto no Twitter

O candidato do PSL à Presidência recebeu alta da unidade semi-intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein na tarde deste sábado (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2018 às 16:33

Publicado em 23 de Setembro de 2018 às 16:33

Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, seu assessor econômico Crédito: Reprodução/Twitter
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, postou há pouco uma foto no Twitter, tirada durante visita do economista Paulo Guedes ao hospital Albert Einstein. A visita ocorre após vir a público a polêmica proposta do economista, tido como provável ministro da Fazenda de um eventual governo Bolsonaro, de recriar a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
A foto postada por Bolsonaro veio acompanhada da legenda: "Jair Bolsonaro recebe visita de Paulo Guedes! Sempre juntos na busca da Ordem e Progresso!".
Bolsonaro recebeu alta da unidade semi-intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein na tarde deste sábado (22). Ele foi internado há duas semanas em São Paulo após ser atacado por uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).
O candidato ligou logo na manhã de quarta-feira para cobrar de Guedes explicações sobre a proposta exposta por Guedes a um grupo de investidores, segundo publicou o jornal "Folha de S.Paulo". O presidenciável não tinha sido consultado sobre o plano e reclamou que a forma como o assunto chegou à imprensa obrigava a campanha a esclarecer de forma detalhada como seria eventual implementação, até porque o candidato já prometeu algumas vezes redução de tributos.

