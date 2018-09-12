Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro recebe alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva
Recuperação

Bolsonaro recebe alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

Candidato continua sem febre e se alimentou sem sofrer náuseas
Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 22:28

Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato à Presidência Jair Bolsonaro,do PSL, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (11), passando para uma unidade de cuidados semi-intensivos, segundo boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Albert Einstein, onde está internado desde a última sexta-feira (7).
O deputado foi ferido com um golpe de faca no abdômen, na última quinta-feira (6), durante ato político no município de Juiz de Fora (MG).
Bolsonaro recebeu hoje uma dieta leve e teve boa tolerância, não sofrendo náuseas ou vômitos. O deputado federal continua sem febre nem sinais de infecção e apenas recebe medidas de prevenção contra trombose venosa.
Na segunda-feira (10), o candidato já havia passado por fisioterapia, além de ter feito caminhada e exercícios respiratórios, sem apresentar dor.
HISTÓRICO
Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde deu entrada por volta das 10h45 de sexta-feira (7). Ele saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde recebeu os primeiros atendimentos após a facada, e passou por cirurgia. O candidato foi transferido para São Paulo a pedido da família.
O autor do ataque a Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso pela Polícia Militar da cidade. A Polícia Federal (PF), responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso. No sábado (8), Adélio Bispo foi transferido, pela PF, para a penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande (MT).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo
Imagem de destaque
Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde
Imagem de destaque
Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados