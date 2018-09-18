Bolsonaro rebate crítica de anti-pobre, e Alckmin prega voto útil

Fernando Haddad, Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução

(PSDB) passou a pregar o voto útil contra a "turma dos vermelhos" e a "turma dos preconceituosos" no horário eleitoral de rádio desta terça-feira. O detentor da maior coligação lançou a cartada de se vender como experiente e equilibrado depois de ter parte do programa voltado um direito de resposta do adversário Jair Bolsonaro (PSL). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou que o líder das pesquisas rebatesse a propaganda do tucano de que seria contra pobres por ter votado contra a PEC das Domésticas, proposta que concedeu direitos trabalhistas à categoria. Sem decolar a 19 dias do primeiro turno, o candidato à Presidência Geraldo Alckminpassou a pregar o voto útil contra a "turma dos vermelhos" e a "turma dos preconceituosos" no horário eleitoral de rádio desta terça-feira. O detentor da maior coligação lançou a cartada de se vender como experiente e equilibrado depois de ter parte do programa voltado um direito de resposta do adversário Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoraldeixou que o líder das pesquisas rebatesse a propaganda do tucano de que seria contra pobres por ter votado contra a PEC das Domésticas, proposta que concedeu direitos trabalhistas à categoria.

Na resposta, a campanha Bolsonaro destacou que o deputado votou contra para evitar desemprego e redução de salários dos trabalhadores domésticos.

"O Brasil quer a verdade, e é por isso que Bolsonaro ganha cada dia mais força (...) dos eleitores que querem atitudes reais e honestas - diz a propaganda. - Um Brasil sem divisões. É isso que o povo quer.

PT". Logo em seguida, o tucano ironizou o adversário do PSL e reforçou sua tese de que "votar em Bolsonaro é eleger o".

"De um lado a turma de vermelhos que quer o fim da Lava-Jato, a turma da Dilma (Rousseff) que cortou dinheiro para Bolsa-Família, saúde, educação e agora põe a culpa nos outros. De outro lado, a turma do preconceito, que persegue as mulheres mesmo nas redes sociais. Aquele que não sabe que não se governa sem apoio político. Deputado despreparado, sem propostas, que acha que pode resolver tudo na bala", destaca a campanha de Alckmin, segundo o qual "essas duas turmas não vão levar a lugar algum só ao fundo do poço".

Já Fernando Haddad, se apresentou aos eleitores, no primeiro programa mais dedicado a sua trajetória e personalidade. Ele contou que tem 55 anos, nasceu em São Paulo, é casado com Ana Estela há 30 anos e é formado advogado pela USP, na qual dá aulas. A propaganda destacou os feitos do "candidato do Lula" à frente da pasta da Educação.

FIES, é um cabra arretado", descreve a campanha petista sobre o ex-prefeito. "Agora assumo a missão mais importante da minha vida. Trazer o Brasil de Lula de volta". "Fez Prouni, fez, é um cabra arretado", descreve a campanha petista sobre o ex-prefeito. "Agora assumo a missão mais importante da minha vida. Trazer o Brasil de Lula de volta".

A vice-candidata da chapa, Manuela D'Ávila (PCdob), também se pronunciou na campanha. Elogiou o histórico de Haddad de "abrir as portas das universidades" aos jovens e disse que a luta do petista e de Lula é a luta dela. O programa petista ainda trouxe o apoio da sambista Beth Carvalho e anunciou que o candidato é "quem mais cresce nas pesquisas".

Com seus poucos segundos, a campanha de Bolsonaro repetiu que (os adversários) "não vão conseguir parar a força de um Brasil que quer mudar". Marina Silva (Rede) prometeu compromisso com a educação, sobretudo de crianças de até 6 anos.