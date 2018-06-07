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"Santo"

Bolsonaro reage e provoca Alckmin em rede social

Deputado federal respondeu em rede social sobre convite de tucano para debate

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 12:38
Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Em meio à disputa pelo mesmo perfil de eleitores, o clima da briga entre o ex-governador Geraldo Alckmin e o deputado federal Jair Bolsonaro esquentou após novas declarações do tucano ironizando as propostas do ex-capitão do Exército.
Em uma mensagem no twitter, o pré-candidato do PSL relembrou a ligação de Geraldo Alckmin com o apelido "Santo", presente nas planilhas da Odebrecht e supostamente atribuído ao tucano, que nega qualquer ligação com o codinome.
"Caro senhor divulgado como santo na Lava-Jato que alega não conhecer nossas propostas, acesse [nosso site] ou nosso canal no youtube para mais informações. Uma boa noite", escreveu.
Nesta quarta-feira, durante uma sabatina do jornal "Correio Braziliense", Alckmin disse que os problemas do Brasil não serão resolvidos "a bala", em ataque ao radicalismo de Bolsonaro. A resposta de Bolsonaro veio à noite.
Alckmin foi até o Rio de Janeiro, reduto eleitoral da família de Bolsonaro, para apresentar sua equipe de segurança pública. Durante o evento, o ex-governador de São Paulo provocou o deputado federal.
 Quase não conheço as propostas do nosso concorrente. Faço um convite se ele quiser fazer um debate sobre segurança pública  disse o tucano.
Alckmin, que patina nas pesquisas eleitorais, enxerga no grupo de eleitores que declara voto em Jair Bolsonaro uma oportunidade para voltar a crescer nas intenções de voto. Alckmin já sinalizou sobre a liberação do porte de armas para trabalhadores rurais.
Ao apresentar sua equipe de segurança, que inclui um general do Exército, uma das propostas defendidas pelo tucano foi o aumento o tempo máximo de internação de adolescentes, no caso de crimes hediondos, de três para oito anos.

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