Bolsonaro reage e provoca Alckmin em rede social

Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Em meio à disputa pelo mesmo perfil de eleitores, o clima da briga entre o ex-governador Geraldo Alckmin e o deputado federal Jair Bolsonaro esquentou após novas declarações do tucano ironizando as propostas do ex-capitão do Exército.

Em uma mensagem no twitter, o pré-candidato do PSL relembrou a ligação de Geraldo Alckmin com o apelido "Santo", presente nas planilhas da Odebrecht e supostamente atribuído ao tucano, que nega qualquer ligação com o codinome.

"Caro senhor divulgado como santo na Lava-Jato que alega não conhecer nossas propostas, acesse [nosso site] ou nosso canal no youtube para mais informações. Uma boa noite", escreveu.

Nesta quarta-feira, durante uma sabatina do jornal "Correio Braziliense", Alckmin disse que os problemas do Brasil não serão resolvidos "a bala", em ataque ao radicalismo de Bolsonaro. A resposta de Bolsonaro veio à noite.

Alckmin foi até o Rio de Janeiro, reduto eleitoral da família de Bolsonaro, para apresentar sua equipe de segurança pública. Durante o evento, o ex-governador de São Paulo provocou o deputado federal.

 Quase não conheço as propostas do nosso concorrente. Faço um convite se ele quiser fazer um debate sobre segurança pública  disse o tucano.

Alckmin, que patina nas pesquisas eleitorais, enxerga no grupo de eleitores que declara voto em Jair Bolsonaro uma oportunidade para voltar a crescer nas intenções de voto. Alckmin já sinalizou sobre a liberação do porte de armas para trabalhadores rurais.