Bolsonaro questiona patamar de votos de Marina e Lula em pesquisa

Além de criticar o instituto, Bolsonaro questionou o potencial de votos de Lula e Marina Crédito: Reprodução/ Facebook

Pré-candidato à Presidência da República pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro (RJ) disse nesta segunda-feira (16), que considera estar bem na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Datafolha e que uma campanha contra ele não deu certo.

Ele também questionou o patamar de votos que o instituto detectou para o ex-presidente Lula (PT) e a ex-senadora Marina Silva (Rede), e insinuou que o ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa não teria condição física de ocupar a Presidência e perderá votos quando for confrontado com uma pauta ideológica.

O parlamentar também disse não ser coincidência que ele e seu filho tenham sido formalmente acusados de crimes ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro foi denunciado por racismo, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), por ameaça a uma jornalista ao Supremo Tribunal Federal.

O Datafolha tem um histórico de errar em mais de 50% suas previsões. Um instituto de pesquisa jamais inflaria meus números. Então, eu tenho pelo menos isso que o Datafolha colocou lá. E, tendo em vista que não tenho nenhum governador comigo, nenhum ministro, nem prefeito de capital, acho que estou bem e tem muito tempo pela frente ainda", disse ao Estado.

O que fazem comigo o tempo todo, (me acusando) de ser racista e xenófobo, não está colando. Falar a verdade sobre como a mulher é tratada no mercado de trabalho não é ser misógino. Não é o que eu quero. Não é coincidência que sou denunciado no mesmo dia com meu filho.

Conforme levantamento divulgado neste domingo, o primeiro após a prisão do ex-presidente Lula, Bolsonaro aparece com 17% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Marina Silva (Rede), entre 15% e 16%, nos cenários sem o petista. Quando Lula é incluído, ele lidera a corrida presidencial com 31% das intenções de votos no melhor cenário. Já o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, relator do escândalo do mensalão, tem entre 8% e 10%.

Além de criticar o instituto, Bolsonaro questionou o potencial de votos de Lula e Marina. O presidenciável do PSL criticou o ex-presidente petista e argumentou que ele tem votos por recall de propaganda do governo federal.

Eu acho que ele (Lula) tem algum voto, mas não tudo isso. Uns 20% talvez ele tenha. Obviamente é mais no Nordeste. Muita propaganda feita ao longo de 13 anos, muita mentira. É uma doutrinação. Você ver uma pessoa que não tem muita cultura falando do Lula você pode até engolir, agora tem muita gente com curso superior elogiando o cara, não sabem que foi um governo que arrebentou com o Brasil?, afirmou Bolsonaro.

Sobre Marina, Bolsonaro disse que ninguém fala no nome dela nas ruas e que ela perdeu apoio no nicho evangélico. Marina frequenta a Assembleia de Deus e tem trânsito no meio religioso. Não acho (que a Marina tenha esse patamar de votos). Não quero dar pancada em ninguém, só vou dar pancada se o candidato me atacar, mas onde quer que eu ande não se fala o nome dela, avaliou Bolsonaro.

O forte da Marina no passado era o público evangélico. Liga para um pastor de certa influência (e pergunta) como é vista a Marina na igreja. Quando ela não soube se posicionar sobre o aborto, ela falou em fazer um plebiscito e se queimou no meio evangélico. E o casamento homoafetivo também. Você tem que ter posição contra ou a favor, não pode ficar em cima do muro.

Já sobre Barbosa, Bolsonaro afirma que o ex-ministro do Supremo se beneficia por sua atuação como relator do mensalão, mas questiona a recente filiação ao PSB e a condição física do magistrado, aposentado antecipadamente quando sofria de fortes dores na coluna. Nos últimos anos no tribunal, ele participava de sessões de pé, para evitar pressão na coluna.

Eu acredito mais no potencial de voto dele (Barbosa) do que na Marina, porque mal ou bem a história dele no mensalão ainda está na cabeça de muita gente. Se não fosse ele, apesar de alguns dizerem que ele deu uma aliviada para o Lula, eu não penso da mesma forma, ele não deixou de botar os figurões na cadeia. A Lava Jato nem tinha começado ainda poderia nascer natimorta, disse Bolsonaro.

O deputado, porém, tem um arsenal de questões morais para descrever como o virtual adversário poderá perder pontos na corrida eleitoral, apesar de não ter declarado ainda intenção de disputar a Presidência da República.