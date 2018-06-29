Bolsonaro propõe aumentar número de ministros do Supremo Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pegou carona nas críticas a recentes decisões da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Lava-Jato e defendeu a ampliação do número de ministros da Corte. Disse que sua ideia seria ampliar para 21 integrantes para colocar mais dez ministros "do nível do Sergio Moro". A proposta foi feita em entrevista coletiva concedida em Fortaleza (CE) e transmitida por meio de suas redes sociais. Bolsonaro propôs também o fim da reeleição para presidente e outros cargos do executivo, dizendo que daria o "exemplo" de não disputar um novo mandato, caso venha a ser eleito.

A proposta sobre a ampliação do Supremo é de difícil implementação. Seria preciso alterar a Constituição para que a medida seja efetivada. Além disso, cabe sempre ao Senado sabatinar os ministros, podendo até recusar indicações feitas pelo presidente da República.

"Estamos até conversando, porque o Supremo é outra história. Temos até pensado, vamos passar pra 21 ministros, se tiver um acordo, para gente colocar lá dez do nível do Sérgio Moro, para poder termos a maioria lá dentro. Pensamos até nisso, porque pra você como presidente governar com esse Supremo que está aí está complicado", disse Bolsonaro.

Questionado diretamente se apresentaria a proposta ao Congresso, respondeu:

"Poderia sim. Está na mesa de negociação, se o parlamento topar".

Sobre a reeleição, disse que acabar com o instrumento faz parte de sua proposta de reforma política.

"Sobre a reforma política, acaba com a reeleição pra nós já", afirmou.

O presidenciável acredita que não teria problema para aprovar a proposta porque ele já daria o exemplo abrindo mão de um novo mandato.

"Eu mesmo dizendo que não quero a reeleição, aí tem tudo pra aprovar",disse.



