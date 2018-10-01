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Diz médico

Bolsonaro poderá ir a debate se mantiver bom estado de saúde

Candidato será reavaliado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo na quarta-feira (3), véspera de encontro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:57

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:57

Na quarta-feira, véspera do debate, o médico paulistano vai na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, para fazer uma nova avaliação Crédito: Reprodução
Se mantiver as mesmas condições de quando recebeu alta no último sábado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, poderá, se quiser, participar do último debate entre os presidenciáveis nesta quinta-feira (4), na TV Globo. De acordo com o cirurgião Antonio Luiz Macedo, chefe da equipe médica que acompanha Bolsonaro, o único cuidado a ser tomado pelo candidato é evitar se cansar.
Na quarta-feira, véspera do debate, o médico paulistano vai na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, para fazer uma nova avaliação. A consulta vai determinar quais atividades de campanha ele poderá retomar.
 Preciso vê-lo de novo. É a vida dele. Tem que ver se tem condição, mas ele saiu daqui de São Paulo muito bem no sábado  disse o cirurgião ao GLOBO.
Questionado se Bolsonaro poderia ir ao debate na TV Globo caso mantenha as mesmas condições de saúde quando recebeu alta, o médico disse:
 Acho que sim, acho que sim, tomando cuidado para não cansar demais. Ele é recém-operado ainda. Nesta quarta-feira, completam 21 dias da operação que eu fiz aqui em São Paulo. É pouco tempo ainda  observou.
Desde que recebeu alta, Bolsonaro está em casa com a recomendação médica de fazer repouso e manter a dieta leve. O candidato também segue a rotina de fisioterapia, exercícios respiratórios e pequenas caminhadas.
 Ele foi embora muito bem para casa, mas vou reavaliá-lo na quarta para ver se libero ele para algumas atividades de campanha  disse Macedo.
Em entrevista ao GLOBO, Bolsonaro, sem entrar em detalhes, afirmou que sua presença no debate seria importante para esclarecer polêmicas recentes. O candidato, porém, disse que já teve uma resposta negativa do cirurgião para a sua participação.
 O problema é que o debate demora três horas e a equipe médica tem preocupação com isso. Outra complicação é que teria que ficar em pé muito tempo  disse o candidato.
Na última semana, porém, o médico declarou ao GLOBO que caberia a Bolsonaro decidir o que fazer sobre a sua agenda de campanha após deixar o Einstein.

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