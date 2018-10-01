Bolsonaro poderá ir a debate se mantiver bom estado de saúde

Na quarta-feira, véspera do debate, o médico paulistano vai na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, para fazer uma nova avaliação Crédito: Reprodução

PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, poderá, se quiser, participar do último debate entre os presidenciáveis nesta quinta-feira (4), na TV Globo. De acordo com o cirurgião Antonio Luiz Macedo, chefe da equipe médica que acompanha Bolsonaro, o único cuidado a ser tomado pelo candidato é evitar se cansar. Se mantiver as mesmas condições de quando recebeu alta no último sábado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato doà Presidência,, poderá, se quiser, participar do último debate entre os presidenciáveis nesta quinta-feira (4), na TV Globo. De acordo com o cirurgião Antonio Luiz Macedo, chefe da equipe médica que acompanha Bolsonaro, o único cuidado a ser tomado pelo candidato é evitar se cansar.

Na quarta-feira, véspera do debate, o médico paulistano vai na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, para fazer uma nova avaliação. A consulta vai determinar quais atividades de campanha ele poderá retomar.

 Preciso vê-lo de novo. É a vida dele. Tem que ver se tem condição, mas ele saiu daqui de São Paulo muito bem no sábado  disse o cirurgião ao GLOBO.

Questionado se Bolsonaro poderia ir ao debate na TV Globo caso mantenha as mesmas condições de saúde quando recebeu alta, o médico disse:

 Acho que sim, acho que sim, tomando cuidado para não cansar demais. Ele é recém-operado ainda. Nesta quarta-feira, completam 21 dias da operação que eu fiz aqui em São Paulo. É pouco tempo ainda  observou.

Desde que recebeu alta, Bolsonaro está em casa com a recomendação médica de fazer repouso e manter a dieta leve. O candidato também segue a rotina de fisioterapia, exercícios respiratórios e pequenas caminhadas.

 Ele foi embora muito bem para casa, mas vou reavaliá-lo na quarta para ver se libero ele para algumas atividades de campanha  disse Macedo.

Em entrevista ao GLOBO, Bolsonaro, sem entrar em detalhes, afirmou que sua presença no debate seria importante para esclarecer polêmicas recentes. O candidato, porém, disse que já teve uma resposta negativa do cirurgião para a sua participação.

 O problema é que o debate demora três horas e a equipe médica tem preocupação com isso. Outra complicação é que teria que ficar em pé muito tempo  disse o candidato.