Bolsonaro poderá ir a debate se mantiver bom estado de saúde

Se mantiver as mesmas condições de quando recebeu alta no último sábado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, poderá, se quiser, participar do último debate entre os presidenciáveis nesta quinta-feira (4), na TV Globo. De acordo com o cirurgião Antonio Luiz Macedo, chefe da equipe médica que acompanha Bolsonaro, o único cuidado a ser tomado pelo candidato é evitar se cansar.
Na quarta-feira, véspera do debate, o médico paulistano vai na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio, para fazer uma nova avaliação. A consulta vai determinar quais atividades de campanha ele poderá retomar.
Preciso vê-lo de novo. É a vida dele. Tem que ver se tem condição, mas ele saiu daqui de São Paulo muito bem no sábado disse o cirurgião ao GLOBO.
Questionado se Bolsonaro poderia ir ao debate na TV Globo caso mantenha as mesmas condições de saúde quando recebeu alta, o médico disse:
Acho que sim, acho que sim, tomando cuidado para não cansar demais. Ele é recém-operado ainda. Nesta quarta-feira, completam 21 dias da operação que eu fiz aqui em São Paulo. É pouco tempo ainda observou.
Desde que recebeu alta, Bolsonaro está em casa com a recomendação médica de fazer repouso e manter a dieta leve. O candidato também segue a rotina de fisioterapia, exercícios respiratórios e pequenas caminhadas.
Ele foi embora muito bem para casa, mas vou reavaliá-lo na quarta para ver se libero ele para algumas atividades de campanha disse Macedo.
Em entrevista ao GLOBO, Bolsonaro, sem entrar em detalhes, afirmou que sua presença no debate seria importante para esclarecer polêmicas recentes. O candidato, porém, disse que já teve uma resposta negativa do cirurgião para a sua participação.
O problema é que o debate demora três horas e a equipe médica tem preocupação com isso. Outra complicação é que teria que ficar em pé muito tempo disse o candidato.
Na última semana, porém, o médico declarou ao GLOBO que caberia a Bolsonaro decidir o que fazer sobre a sua agenda de campanha após deixar o Einstein.