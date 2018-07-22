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Convenção no Rio

Bolsonaro pode selar aliança entre PSL e PR no Estado

O deputado federal Carlos Manato afirma que caberá ao presidenciável bater o martelo sobre seu palanque no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 01:50

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 01:50

Carlos Manato, deputado federal Crédito: Agência Câmara
O senador Magno Malta (PR) e o deputado federal Carlos Manato (PSL) participam neste domingo (22) do lançamento oficial da pré-candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. Segundo Manato, a viagem servirá para Bolsonaro definir o palanque que melhor lhe atende no Estado.
 "Vou falar para ele que hoje estamos isolados. Mas tem o PSL sozinho e o Magno, que é um parceiro. E ele vai decidir. Trazendo o PR, eu agregaria como cabeça de chapa", disse o presidente do PSL estadual, que se define como alguém que "comanda toda a direita do Estado".
Por enquanto, o PSL tem o coronel Foresti como pré-candidato ao governo. "Eu e Magno somos muito leais a Bolsonaro. Temos um acordo de marchar juntos. Nossas chapas de deputados estaduais e federais se completam", disse Manato.
Magno também mantém conversas com o PSB, uma aliança pouco provável, na visão de Manato. "Como ele vai pedir voto para Bolsonaro cheio de vermelho do lado? Não será confortável", ponderou.
A assessoria de Magno confirmou a ida do senador ao Rio. Será o primeiro compromisso após período se recuperando de cirurgia.

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