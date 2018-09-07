Bolsonaro pode ficar afastado até a eleição, diz médico do ES

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) pode ficar cerca de um mês afastado da campanha eleitoral, após a facada que levou na região da barriga, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (6). A eleição está marcada para daqui a um mês, 7 de outubro.

De acordo com o médico Michel Assbu, de Vitória, o período de repouso do paciente depende da área do intestino atingida, devido ao tempo que leva até poder fechar novamente a área operada.

"Se a perfuração foi próxima ao estômago, no início do (intestino) delgado, a quantidade de secreção é maior e a pessoa não pode se alimentar. Se foi mais próxima do intestino grosso, a quantidade de secreção é menor e, às vezes, com uma alimentação praticamente digerida, dá para comer. Caso seja no intestino grosso, a lesão é contaminada, por causa das fezes, e tem que colocar a bolsa", explicou.

A informação inicial era de que o ferimento havia sido superficial, mas exame indicou a suspeita de uma lesão no fígado. De acordo com informações da Globonews, os médicos constataram que não houve lesão no fígado, mas no intestino. O estado de Bolsonaro é considerado estável.

A facada sofrida por Bolsonaro atingiu a artéria mesentérica, que leva sangue da cavidade abdominal para o intestino, provocando diversas lesões na região, de acordo com reportagem de "O Globo". Durante a cirurgia, que costuma durar horas, os médicos controlam a hemorragia interna, mas novas infecções, que podem ocorrer até dias depois do incidente, não são descartadas.