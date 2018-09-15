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Boletim Médico

Bolsonaro permanece estável na UTI e sem complicações, diz hospital

No início desta semana, Bolsonaro havia saído da UTI e retomado a alimentação via oral. Depois de complicações, entretanto, o parlamentar foi submetido a uma nova cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 13:36

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 13:36

Bolsonaro nos primeiros dias de internação após ataque Crédito: Reprodução
O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, permanece em condição estável e sem complicações, 60 horas depois da última cirurgia, conforme boletim divulgado na manhã deste sábado, 15, pelo Hospital Albert Einstein. Bolsonaro continua internado na UTI do hospital, localizado na zona sul de São Paulo.
De acordo com o boletim, assinado pelos médicos António Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, Bolsonaro não tem febre, não apresenta outros sinais de infecção e não sente dor. A nota afirma também que o candidato tem recebido medidas de prevenção de trombose venosa. As sessões de fisioterapia continuam neste sábado, incluindo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular.
No início desta semana, Bolsonaro havia saído da UTI e retomado a alimentação via oral. Depois de complicações, entretanto, o parlamentar foi submetido a uma nova cirurgia de emergência, na quarta-feira, 12.
Jair Bolsonaro foi esfaqueado na quinta-feira da semana passada, dia 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado no hospital Albert Einstein desde o dia 7.

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