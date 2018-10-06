Bolsonaro pede voto útil para vencer no primeiro turno

Jair Bolsonaro faz transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, pediu aos eleitores que façam voto útil a seu favor para que consiga vencer o pleito ainda no primeiro turno. Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto e fez o apelo durante transmissão ao vivo em seu Facebook.

 O que a gente pede? Com todo o respeito que temos aos demais candidatos, tem bons candidatos. Mas votar neles é insistir, fazer com que se jogue isso para um segundo turno. Ele não vai chegar, em que pese o seu candidato tenha 2, 3, 1, 5 ou 6%, sendo um bom candidato, ele não vai chegar. A gente pede o voto útil porque é melhor adiantar agora do que deixar para um segundo turno. A gente sabe que esses caras podem fazer, tudo pode acontecer  disse Bolsonaro.

O presidenciável do PSL disse ter desejo de evitar um confronto na fase final contra Fernando Haddad (PT), afirmando que o adversário teria mais "munição" e "dinheiro" para esta fase. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, Bolsonaro tem 39% dos votos válidos, contra 25% de Haddad.

 Meus amigos, vamos evitar um segundo turno Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT. A gente sabe que eles tem muito mais munição, dinheiro e poder de fogo do que nós, que tem uma capacidade de mentir enorme, mas temos certeza que podemos ganhar isso  afirmou o candidato.

Bolsonaro disse que uma eventual antecipação da vitória lhe daria mais tempo para a transição de governo e destacou o apoio que vem recebendo de forma individual de deputados e de bancadas temáticas, como a ruralista.

 Existem muitos deputados e senadores bons dentro do parlamento. São essas pessoas que estão chegando ao nosso lado, que não querem mais fazer política como outros fizeram  disse o presidenciável.

O general da reserva Augusto Heleno participou o tempo todo da transmissão ao lado do presidenciável. Heleno fez diversos ataques ao PT, destacando o fato de Haddad visitar com frequência na cadeia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.