Bolsonaro pede empenho e Haddad faz corpo a corpo na reta final de campanha

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As candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) adequaram os discursos e táticas para os dois últimos dias da campanha presidencial. O capitão reformado, que lidera as pesquisas de intenção de voto e esta semana chegou a dizer que estava com a mão na faixa, procura conter o excesso de otimismo e pediu ontem empenho dos apoiadores. A campanha petista, por outro lado, investe na reta final do segundo turno numa estratégia de corpo a corpo e convencimento dos eleitores nas ruas.

Para evitar possíveis prejuízos eleitorais na votação de domingo, o candidato do PSL reafirmou que será neutro nas disputas pelos governos estaduais, especialmente em São Paulo.

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 25, mostrou Bolsonaro com 56% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 44%. Na comparação com o último levantamento do instituto, a diferença entre os candidatos diminuiu de 18 pontos porcentuais para 12 pontos em uma semana.

Quero neutralidade, porque não está garantida minha eleição no próximo domingo, e a eleição mais importante para quem está do meu lado é a minha, disse Bolsonaro, que cobrou empenho dos correligionários: Em São Paulo, por exemplo, a preocupação número um não é eleger um ou outro candidato a governador, e sim somar votos para a nossa candidatura.

Na noite de quarta-feira, 24, em discurso transmitido por seu perfil no Facebook, Bolsonaro já havia reclamado da disputa paulista. Estou vendo uma briga em São Paulo... em vez de brigar por voto pra mim, fica um (apoiando um) candidato (e outro) apoiando o outro, pelo amor de Deus! O objetivo de vocês é Jair Bolsonaro, depois é (Márcio) França (do PSB) ou (João) Doria (do PSDB), disse. Uma briguinha que parece que vocês se elegeram por mérito próprio. Com toda certeza, alguns seriam eleitos, (mas) a maioria não.

No Estado, o maior colégio eleitoral do País, Doria associa sua candidatura à do presidenciável do PSL, mas o senador eleito Major Olímpio (PSL) faz campanha para França.

GRUPOS

Apesar de a desvantagem nas pesquisas ainda ser significativa, a ordem no PT é mobilizar militantes e voluntários nas ruas para tentar virar votos de eleitores que dizem apoiar Bolsonaro. O comando do partido enviou um comunicado para que todos os diretórios se mobilizem nestes últimos dias.

Segundo o PT, foram registradas recentemente iniciativas semelhantes e espontâneas  sem a participação de filiados  de centenas de grupos organizados em diversos segmentos pró-Haddad. Alguns petistas comparam o momento com a reta final do segundo turno em 2014, quando o partido acredita que a militância espontânea fez a diferença na disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves (PSDB).

Nas grandes cidades, o PT montou equipes para percorrer as periferias batendo de porta em porta. O objetivo é tentar reconquistar votos que já foram do partido.

Isso faz parte de uma mudança de estratégia adotada no início da semana passada. Depois de dez dias perdidos no início do segundo turno à espera de uma ampla frente democrática que pudesse ampliar a candidatura de Haddad para o centro do espectro político, a campanha decidiu mudar de rumo e reorientar esforços com foco no eleitorado petista tradicional, em especial a população de baixa renda.

O resultado na cidade de São Paulo da mais recente pesquisa do Ibope/Estado/TV Globo  na qual Haddad aparece numericamente à frente do adversário, com 51% ante 49%  foi o que mais animou a campanha petista.

As promessas de Haddad de reajustar o salário mínimo acima da inflação, aumentar em 20% o valor do Bolsa Família e fixar teto de R$ 49 para o botijão de gás fazem parte dessa reorientação.

CIRO

Além disso, petistas apostam em um último esforço conjunto para que Ciro Gomes (PDT) declare voto em Haddad. O ex-ministro Gilberto Carvalho enviou mensagens pessoalmente ao candidato do PDT. Um grupo de artistas que inclui Sonia Braga, Osmar Prado e Beth Carvalho, entre outros, gravou um vídeo endereçado a Ciro.

Uma mobilização foi marcada para hoje, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde o ex-ministro e ex-governador  que disputou a Presidência pelo PDT e terminou em terceiro lugar  deve desembarcar de volta de uma viagem pela Europa.

Na quarta-feira (24), Haddad confirmou que ligou ao presidente do PDT, Carlos Lupi, falou em onda da virada e disse que aguarda um retorno do pedetista.