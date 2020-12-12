Bolsonaro participa de formatura na Escola Naval acompanhado por ministros

O Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (sem partido) comparece à Cerimônia de Declaração dos Guardas-Marinha 2020 e Entrega de Espadas da Turma Capitão-Mor, na Escola Naval, região central da cidade, neste sábado (12)

Participam do evento o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, e o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, entre outras autoridades, como o governador do estado Claudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella.