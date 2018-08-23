Bolsonaro não usou ponto eletrônico em debate da RedeTV!

Um vídeo que mostra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) recebendo mensagens por um ponto eletrônico durante o debate realizado pela RedeTV!, na última sexta-feira (17), é uma montagem satírica. A partir de uma frase dita pelo candidato de forma mais lenta ao responder a uma pergunta sobre orçamento público, uma voz foi inserida na gravação, sugerindo tratar-se de áudio vazado de um suposto ponto eletrônico.

Bolsonaro não usou ponto eletrônico em debate Crédito: Reprodução

Gazeta Online, Folha de S. Paulo, UOL, Correio do Povo, Rádio Bandeirantes, SBT, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio, Poder360 e revista Veja. Você também pode sugerir informações sobre a eleição presidencial a serem checadas pelo WhatsApp do Comprova: (11) 97795-0022. O conteúdo foi checado pelo projeto Comprova , uma coalizão formada por 24 veículos de mídia do Brasil para combater a desinformação nas eleições presidenciais. A verificação foi feita por equipe de O Povo e do Nexo. Concordaram com ela jornalistas do, Folha de S. Paulo, UOL, Correio do Povo, Rádio Bandeirantes, SBT, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio, Poder360 e revista Veja. Você também pode sugerir informações sobre a eleição presidencial a serem checadas pelo WhatsApp do Comprova: (11) 97795-0022.

O Comprova entrou em contato com a RedeTV! e com a assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro. A rede de televisão afirmou que não tem relação com nenhum dos vídeos que foram compartilhados nem os autorizou. Também disse que nenhum candidato utilizou ponto eletrônico durante o debate. A assessoria de Bolsonaro limitou-se a dizer que isso se tratava de algo "fake".

O registro mais antigo de publicação do vídeo encontrado pelo Comprova é do canal humorístico do YouTube Subtosco, do dia 18 de agosto, às 15h50. A gravação foi compartilhada em redes como o Facebook, Twitter e WhatsApp, sem deixar claro que se tratava de uma montagem.

O canal do Subtosco no YouTube acrescentou a mensagem "Atenção!!!! Esse video é um BRINCADEIRA, UM MEME!" à descrição do vídeo. A página Subtosco também já compartilhou montagens envolvendo outros candidatos.