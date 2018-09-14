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Após facada

Bolsonaro não tem condição de fazer campanha no primeiro turno

Após nova cirurgia, médicos dizem que alta do candidato do PSL deve demorar pelo menos um mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 10:40

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 10:40

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução
Depois da segunda cirurgia a que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi submetido na última quarta-feira (12), as eleições no país passarão por uma situação inédita: hospitalizado em São Paulo, vítima de um atentado a faca, o líder das pesquisas de intenção de voto deverá ficar fora das ruas pelo menos no primeiro turno e ausente dos debates. Com dificuldades para falar, Bolsonaro não poderá, por ora, gravar vídeos para a TV e redes sociais.
A reviravolta na situação do candidato, que explorava na campanha imagens de recepções em aeroportos, obrigou o comando de sua candidatura a redefinir parte da estratégia política até a eleição. Embora apresente evolução clínica e nenhum sinal de infecção, Bolsonaro voltou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após um procedimento para desobstrução intestinal. Diante do quadro, familiares e aliados admitem que o candidato ficará impossibilitado de atuar diretamente na campanha.
Um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, em entrevista à rádio 97,1 FM, do Rio, fez um desabafo sobre a situação do pai, e disse que a orientação médica é a de que ele evite falar. Ele não está conseguindo nem falar direito, então não pode ir para a internet para fazer transmissão ao vivo. A orientação médica é que nem fale, porque quando fala acumula gases e pode ocasionar mais dor ainda, disse Flávio, acrescentando: Ao que tudo indica, no primeiro turno não vai ter mais condições médicas de ir para a rua de novo. Praticamente impossível. A cirurgia de reconstituição do intestino dele vai acontecer daqui a dois meses ou mais, não tem como ir pra rua com a barriga aberta. É risco de infecção, é risco de arrebentar. É totalmente contraindicado.
Para manter a candidatura em evidência, os integrantes da campanha vão se dividir para cumprir as agendas e reforçar, nas plataformas digitais, o discurso de que Bolsonaro terá condições de retomar as atividades em eventual segundo turno. Além disso, a campanha pretende utilizar vídeos gravados antes da hospitalização. De acordo com um interlocutor do PSL, existe material inédito para ser usado até as eleições.
Um dos principais aliados de Bolsonaro, o presidente do PSL de São Paulo, Major Olímpio, verbalizou as dificuldades da campanha e previu a redução do número de simpatizantes nas ruas:
 Não temos essa capacidade de levar milhares de pessoas às ruas, como é uma característica e uma força do Jair Bolsonaro. Mas vamos levar a mensagem.
 
Antes do atentado, as decisões da campanha do PSL eram muito concentradas em Bolsonaro. Agora, diante da internação, a campanha não só procura alternativas para manter o candidato em evidência, como sofre com divergências internas.
Na véspera da cirurgia, a decisão do PRTB de consultar o Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de o vice na chapa, o general da reserva Antonio Mourão, substituir Bolsonaro em debates na TV irritou a cúpula do PSL. O presidente do partido, Gustavo Bebianno chegou a desautorizar o PRTB, alegando que não tinha legitimidade jurídica para fazer esse questionamento.
A campanha usou ontem o Twitter de Bolsonaro para falar a seus eleitores. Muita coisa vem sendo falada na tentativa de nos dividir e consequentemente nos enfraquecer. Não caiam nessa! Desde o início sabíamos que a caminhada não seria fácil, por isso formamos um time sólido e preparado para a missão de mudar o Brasil! Não há divisão.
Ainda em relação ao estado de saúde do candidato, o hospital informou que ele está recebendo analgésicos e não teve complicações nas últimas horas. Em razão do procedimento cirúrgico, o ex-capitão do exército se mantém em jejum e recebe alimentação por via endovenosa, informaram os médicos.
O GLOBO ouviu especialistas em cirurgia no aparelho digestivo. Eles estimam que uma segunda operação, como a que Bolsonaro foi submetido, obriga o paciente a ficar no mínimo entre 10 a 15 dias no hospital, e a recuperação pode levar levar um mês
Uma das orientações da equipe médica que acompanha Bolsonaro é a redução do número de visitas.
 
Segundo o cirurgião geral e oncológico Luiz Augusto Maltoni, o estado de saúde de Bolsonaro inspira cuidados:
 Um paciente submetido a duas cirurgias no intestino, num intervalo de uma semana, é um paciente grave, mesmo estando com todos os parâmetros vitais estáveis. É um paciente que inspira cuidados, porque tem potencial de complicação.

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