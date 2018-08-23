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Eleições 2018

Bolsonaro não deve mais participar de debates

Campanha de deputado federal sustenta que eventos se transformaram em uma farsa com hipocrisia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 09:20

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 09:20

Candidato à Presidência Jair Bolsonaro na GloboNews Crédito: Reprodução
O candidato Jair Bolsonaro (PSL) não deve participar mais dos debates da campanha à Presidência, mesmo depois de ter assegurado, em junho, que estaria presente em todos os eventos. A informação é o presidente do PSL, Gustavo Bebianno. Segundo ele, os debates se transformaram em uma "farsa", na qual é impossível aprofundar qualquer proposta.
Bebianno afirmou que a direção da rádio Jovem Pan, emissora onde ocorrerá o próximo debate, na segunda-feira, já foi informada da decisão. O presidente do PSL, contudo, deixou uma porta aberta para, eventualmente, participar de "um ou outro" debate.
 Não tem como se aprofundar em nada. Ali, todo mundo é dono da verdade. Fica um exercício de concisão que não tem sentido algum. O Bolsonaro é uma candidato diferente. É tudo mentira. É ridículo. Por isso, infelizmente, tomamos essa decisão  afirmou Bebianno.
O presidente do PSL negou que o confronto direto entre Bolsonaro e Marina Silva (Rede), no último debate, realizado pela Rede TV na sexta-feira passada, tenha pesado na decisão. No embate com Marina, ele foi questionado sobre a diferença salarial entre homens e mulheres.
 Não tem relação. Mas esse episódio é a prova da hipocrisia em que os debates se transformaram. A Marina falou uma coisa no debate, mas, em outra entrevista, falou outra coisa. A Marina estava na minha frente. Estava tremendo, morrendo de medo.

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