Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro mira no Nordeste e Haddad o liga a Hitler
Eleições 2018

Bolsonaro mira no Nordeste e Haddad o liga a Hitler

Conforme as pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro lidera a disputa presidencial, seguido por Haddad
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 16:46

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 16:46

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fez nesta quinta-feira, 4, uma investida para tentar melhorar seu desempenho no eleitorado do Nordeste na reta final do primeiro turno. Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, Bolsonaro prometeu, se eleito, concluir obras na região e aumentar o benefício do Bolsa Família. Também disse que vai trabalhar em parceria com governadores de esquerda e chegou a lamentar o drama vivido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.
Já a campanha do candidato do PT, Fernando Haddad - que se sai melhor nos Estados nordestinos -, decidiu manter o foco no Sudeste, associou o adversário a Adolf Hitler e citou Deus no programa eleitoral na TV.
Conforme as pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro lidera a disputa presidencial, seguido por Haddad. O cenário atual é de segundo turno, mas o candidato do PSL ampliou a vantagem sobre o petista no último levantamento divulgado nesta semana. Em sondagem do Datafolha divulgada nesta quinta, Bolsonaro atingiu 39% das intenções de votos válidos - quando são excluídos brancos, nulos e indecisos -, ante 25% de Haddad. A três dias da eleição, o capitão reformado fica a 11 pontos de vencer no primeiro turno.
A Região Nordeste é a única em que Bolsonaro aparece atrás do candidato do PT. De acordo com as mais recentes pesquisas Ibope/Estado/TV Globo do fim de setembro até quarta-feira, 3, as intenções de voto de Haddad na região passaram de 30% para 36%. No mesmo período, o candidato do PSL também subiu seis pontos porcentuais nos Estados nordestinos, passando de 15% para 21%.
Em entrevista à Rádio Jornal do Commercio, do Recife, Bolsonaro criticou o adversário petista, mas aproveitou para amenizar as declarações sobre Lula, que ainda mantém alta popularidade na região.
"Peço para o nordestino que tem parente ou amigo em São Paulo para ligar para ele e perguntar sobre o prefeito Haddad, que foi tão mal em São Paulo que perdeu no primeiro turno para o (João) Doria. Ele (Haddad) agora está servindo um homem que poderia ser um grande presidente, mas o Lula está colhendo o que ele plantou, lamento que ele esteja preso", disse.
Em aceno ao eleitor nordestino, na rádio pernambucana, o deputado prometeu ainda priorizar a segurança hídrica na região, manter e aumentar o valor dos programas sociais como o Bolsa Família. Aos ouvintes da emissora, Bolsonaro ainda afirmou que a filha dele tem "sangue nordestino". Ao prometer que não discriminará o Nordeste, Bolsonaro chegou a citar o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), aliado do PT.
Hitler e Deus
A campanha do partido de Haddad divulgou nesta quinta-feira vídeo em suas redes sociais, associando a imagem do candidato do PSL a Adolf Hitler (1889-1945). O material exibe declarações antigas de Bolsonaro com imagens do ditador. "As semelhanças vão muito além do discurso. Você quer que a história se repita? Então, evite! #EleNão", diz o perfil da sigla no Twitter.
No horário eleitoral, Haddad também fez um aceno aos eleitores religiosos. O petista citou Deus pela primeira vez desde o início da propaganda. Ele encerrou sua fala na propaganda, a última antes do primeiro turno, que foi ao ar nesta quinta, com a frase "que Deus abençoe a todos".
A campanha do presidenciável petista também fez uma ofensiva contra fake news. Haddad gravou um vídeo se defendendo e uma mensagem foi exibida no programa eleitoral. "Eles nos atacam com mentiras na TV e no WhatsApp. Tenho fé de que, juntos, venceremos as injustiças."
SUDESTE
Nos últimos dias antes do primeiro turno, a campanha do PT vai priorizar os dois maiores colégios eleitorais do País. Hoje Haddad e a candidata a vice, Manuela d'Ávila, farão caminhadas na região norte de Belo Horizonte e central de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados