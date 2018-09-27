Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro mantém boa evolução clínica, diz boletim médico
Estado de saúde

Bolsonaro mantém boa evolução clínica, diz boletim médico

Candidato permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas; Ele realiza exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 19:23

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 19:23

Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas e realiza exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada Crédito: Reprodução | Instagram
O candidato do PSL a Presidência da Republica, Jair Bolsonaro, mantém boa evolução clínica, segundo boletim médico divulgado nesta tarde (27) pelo Hospital Albert Einstein. Internado desde o último dia 7, o deputado teve alta da unidade de terapia semi-intensiva no último sábado (22) e permanece em um quarto no hospital.
Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas. Ainda de acordo com o boletim médico, os exames laboratoriais estão estáveis. Foram mantidos os exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada.
O candidato recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.
> Bolsonaro se irrita com Mourão e diz que vice desconhece Constituição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados