Bolsonaro mantém boa evolução clínica, diz boletim médico

Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas e realiza exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada Crédito: Reprodução | Instagram

O candidato do PSL a Presidência da Republica, Jair Bolsonaro, mantém boa evolução clínica, segundo boletim médico divulgado nesta tarde (27) pelo Hospital Albert Einstein. Internado desde o último dia 7, o deputado teve alta da unidade de terapia semi-intensiva no último sábado (22) e permanece em um quarto no hospital.

Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas. Ainda de acordo com o boletim médico, os exames laboratoriais estão estáveis. Foram mantidos os exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada.