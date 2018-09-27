Bolsonaro mantém boa evolução clínica, diz boletim médico

O candidato do PSL a Presidência da Republica, Jair Bolsonaro, mantém boa evolução clínica, segundo boletim médico divulgado nesta tarde (27) pelo Hospital Albert Einstein. Internado desde o último dia 7, o deputado teve alta da unidade de terapia semi-intensiva no último sábado (22) e permanece em um quarto no hospital.
Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas. Ainda de acordo com o boletim médico, os exames laboratoriais estão estáveis. Foram mantidos os exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada.
O candidato recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.