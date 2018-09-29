Bolsonaro mantém 28%, e Haddad cresce 6 pontos e chega a 22%

Crédito: Agência Brasil / AE

Pesquisa divulgada na noite desta sexta-feira 28) pelo Datafolha mostra Jair Bolsonaro (PSL) à frente na disputa pela Presidência nas eleições 2018, com 28% das intenções de voto. Mas diminuiu a diferença que o separa do segundo colocado, o petista Fernando Haddad. O presidenciável do PT subiu seis pontos percentuais em relação à sondagem anterior, e agora tem 22%.

Em terceiro lugar, aparecem Ciro Gomes (PDT), que oscilou negativamente em dois pontos e está com 11%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 10%, oscilando positivamente em um ponto, configurando empate técnico.

Marina Silva (Rede) caiu dois pontos e ficou com 5% das intenções de voto. Em seguida estão João Amoêdo (Novo, 3%), Alvaro Dias (Podemos, 2%), Henrique Meirelles (MDB, 2%), Vera Lúcia (PSTU, 1%), Guilherme Boulos (PSOL, 1%) e Cabo Daciolo (Patriota, 1%).

Haddad teve seu mais forte crescimento nas regiões Nordeste (12 pontos) e Norte (13 pontos). No tradicionalmente lulista e populoso Nordeste, ele lidera com 38% das intenções de voto. Ali, Bolsonaro registra seu pior desempenho regional, com 16% de intenções de voto, empatado com Ciro Gomes (PDT), que tem 15% no seu território de origem.

As entrevistas foram realizadas após algumas polêmicas envolvendo a campanha de Bolsonaro. Seu vice, o general Hamilton Mourão, criticou o 13º salário em uma palestra no Rio Grande do Sul e foi desautorizado pelo candidato do PSL, que chegou a dizer que ele desconhecia a Constituição.

SEGUNDO TURNO

As simulações de segundo turno trazem más notícias para Bolsonaro. Se nas duas semanas seguintes ao ataque de Juiz de Fora ele viu seu desempenho melhorar nos embates com os principais adversários, agora ele perde para todos com uma curva desfavorável.

Ciro ampliou a vantagem sobre o deputado, que batia por 45% a 39% na pesquisa anterior, derrotando-o por 48% a 38%. O pedetista segue sendo o único a vencer todos os embates nas simulações de segundo turno.

Haddad saiu do empate em 41% e supera Bolsonaro por 45% a 39%, melhorando também seu desempenho contra o PSDB: empata com Alckmin em 39%, o que dificultará a ideia tucana de vender o candidato como alguém que venceria o PT com certeza no segundo turno. Questionados sobre mudança de voto, 18% dos apoiadores do tucano optariam pelo capitão da reserva do Exército.

REJEIÇÃO

O Datafolha também questionou os eleitores para saber em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum. A rejeição a Bolsonaro subiu três pontos percentuais e chegou a 46% em relação ao último levantamento, em 20 de setembro.

Haddad viu sua rejeição subir três pontos, de 29% para 32%. Ciro Gomes é rejeitado por 21% dos entrevistados, um ponto percentual a menos que em 20 de setembro. E Alckmin registrou rejeição de 24%, igual ao levantamento anterior.

A rejeição do candidato do PSL segue forte entre as mulheres  52% das eleitoras o rejeitam.

Haddad é mais rejeitado pelos eleitores que ganham mais de dez salários mínimos (59%), nível superior (48%) e sexo masculino (39%).

NULOS E BRANCOS

O percentual de eleitores que vão votar nulo, em branco ou em nenhum candidato chegou ao menor índice nesta eleição para presidente  10%, ante uma taxa de 22% registrada na pesquisa Datafolha de 22 de agosto.

A queda no percentual coincidiu com a definição de Fernando Haddad como candidato do PT. Ele foi oficializado como o postulante da sigla em 11 de setembro. No levantamento da semana passada, o índice de nulo/em branco/nenhum era de 12%.