Bolsonaro lidera em todos os cenários no Espírito Santo

Entre os eleitores do Espírito Santo, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera em todos cenários na disputa pela Presidência da República, mesmo nas simulações com o ex-presidente Lula (PT) ainda no pleito. É o que aponta pesquisa do Instituto Futura realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (1º). Bolsonaro registra 25,8% no cenário estimulado (quando são apresentados os nomes dos candidatos). Lula aparece em seguida, com 24,8%.

Marina Silva (Rede) tem 8% das intenções de voto; Ciro Gomes (PDT), 5,6%; Geraldo Alckmin (PSDB), 4%; João Amoêdo (Novo), 3,6%; e Alvaro Dias (Podemos), 1,3%. Os demais candidatos não chegam a 1% cada um.

já foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)  Bolsonaro também possui a maior porcentagem de intenções de voto, com 26,1%. Marina Silva aparece em segundo, com 15,3%; Ciro Gomes tem 8,3% e Geraldo Alckmin tem 5,5%. Amoêdo tem 4% e Fernando Haddad (PT), 3,1%. No cenário que não considera a candidatura de Lula  que Bolsonaro também possui a maior porcentagem de intenções de voto, com 26,1%. Marina Silva aparece em segundo, com 15,3%; Ciro Gomes tem 8,3% e Geraldo Alckmin tem 5,5%. Amoêdo tem 4% e Fernando Haddad (PT), 3,1%.

Os pesquisadores foram a campo entre os dias 28 e 30 de agosto, antes, portanto, da decisão do TSE. O final do julgamento se deu na madrugada deste sábado.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes dos concorrentes, Bolsonaro também aparece em primeiro, com 22,5% das menções dos entrevistados. Lula tem 17% na preferência espontânea. Marina Silva tem 3,4% e Ciro Gomes, 2,5%. Alckmin e Amoêdo têm 1,9% cada um. Alvaro Dias aparece com 0,8% e Guilherme Boulos com 0,3%.

Henrique Meirelles e João Goulart Filho tiveram 0,1% das intenções de voto cada um. Cabo Daciolo (Patriota), José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU) aparecem com 0 porque, de acordo com a Futura, eles chegaram a ser mencionados pelos entrevistados, mas não o suficiente para pontuar.

Os que não sabem ou preferem não opinar são 31%. Brancos ou nulos, 17.9%, e 0,8% mencionaram outros nomes, que não os dos candidatos inscritos para a disputa.

REJEIÇÃO

A Futura também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Os candidatos com maior percentual de intenções de voto também são os que possuem maior rejeição. Lula tem 34,5% e Bolsonaro 33,1%. Marina é a terceira mais rejeitada, com 15,4%, seguida de Geraldo Alckmin (14,1%) e Ciro Gomes (11%).

METODOLOGIA