Bolsonaro lidera com 28,2% e Haddad se descola de Ciro Gomes

Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues | Reprodução

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções de voto na corrida presidencial, com 28,2% das intenções de voto, segundo pesquisa Confederação Nacional do Transporte/MDA Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (17). O candidato Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 17,6%, e Ciro Gomes (PDT) tem 10,8%.

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, está em quarto lugar, com 6,1%; seguido por Marina Silva (4,1%), da Rede; João Amoêdo (2,8%), do Novo; Alvaro Dias (1,9%), do Podemos; e Henrique Meirelles (1,7%), do MDB. Os demais candidatos não atingiram 1% das intenções de voto. Outros 13,4% disseram que votariam branco ou nulo e 12,3% afirmaram ainda estarem indecisos.

Este é o primeiro levantamento realizado pela CNT/MDA após o atentado sofrido por Bolsonaro. No último dia 6, o candidato do PSL foi esfaqueado no abdômen durante uma caminhada pelo Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O deputado foi submetido a duas cirurgias e se recupera no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

REJEIÇÃO

No quesito rejeição, o levantamento apontou que Marina é a mais rejeitada pelos eleitores, com 57,5%; seguida por Alckmin, com 53,4%; Bolsonaro, com 51%; Meirelles, com 49%; Haddad, com 47,1%; Ciro, com 38,1%; Amoêdo, com 34,5%; e Dias, com 32,2%.

A pesquisa perguntou aos entrevistados quem considera a decisão da intenção de voto como definitiva e quem ainda pode mudar de opinião até o dia das eleições, de acordo com o candidato de preferência.

Dos que indicaram votar em Bolsonaro, 78,2% afirmaram que a decisão é definitiva e 21,8% afirmaram que ainda podem mudar. Dos que pretendem votar em Haddad, 75,4% falaram estar com a ideia consolidada e 24,6% falaram que ainda podem mudar. Dos que preferem Ciro Gomes, 49,1% disseram estar consolidados com ele e 50,9% disseram não ter certeza.

Quanto aos que declararam voto em Alckmin, 48,4% não devem mudar enquanto 51,6% declararam estarem em aberto. Marina tem 44,4% das intenções consolidadas e 55,6% das intenções voláteis.

SEGUNDO TURNO

A pesquisa também mostra que Bolsonaro só perderia uma disputa de segundo turno para Ciro Gomes, que somou 37,8% contra 36,1% do presidenciável do PSL.

Bolsonaro venceria Haddad (39% contra 35,7%); Meirelles (38,6% contra 25,7%); Alckmin (38,2% contra 27,7%) e Marina (39,4% contra 28,2%). O pedetista também levaria a melhor sobre todos os outros concorrentes.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, com 2.002 eleitores em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04362/2018.

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